Кайл УОКЕР: «Мы не сдадимся. Мы все многого добились с этим клубом»

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о ситуации в клубе после поражения от «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура АПЛ:

«Это футбол. Мы не можем жалеть себя – мы должны копать глубоко сейчас и с нетерпением ждать игры во вторник. Это просто период футбола, которого мы не испытывали за восемь сезонов с тех пор, как я здесь. Пора проявить характер, и мы будем бороться, как всегда – до конца. Если бы мы знали, что мы делаем не так, мы бы исправились и выигрывали игры. Конечно, мы стараемся – ребята все вкладывают. Травмированные ребята прилагают все усилия, чтобы вернуться и играть в команде.

Мы не сдадимся. Мы все многого достигли с этим клубом. Сейчас новый сезон, и нам нужно снова бороться за Премьер-лигу. Во вторник у нас игра — нам нужно только одержать одну победу, и, надеюсь, мы вернем наши силы. Я не считаю, что мы потеряли доверие – нет, я считаю, что это глупо для нас говорить такое. Нам просто нужно снова начать побеждать».