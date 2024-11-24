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Чемпионшип Англия
Суонси
24.11.2024 17:00 – FT 3 : 4
Лидс
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Англия
24 ноября 2024, 21:35 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:56
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ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера отличился дублем в матче-триллере в Чемпионшипе

Манор Соломон забил дважды в ворота «Суонси»

24 ноября 2024, 21:35 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:56
410
0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера отличился дублем в матче-триллере в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

24 ноября состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа между «Суонси» и «Лидсом» (3:4).

Игра прошла на стадионе «Суонси».

За гостей выступает 25-летний экс-нападающий «Шахтера» Манор Соломон. Соломон отметился забитыми голами в этом матче дважды – на 20-й и 73-й минуте. Также за «Лидс» забил Вилфрид Ньонто, защитник «Суонси» Бенджамин Кабанго отличился автоголом на 55-й минуте встречи. Хозяева ответили голами Гарри Дарлинга, Лиама Каллена и Флорьяна Бьянкини.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Соломон сыграл за «Лидс» 9 раз, отличившись забитыми голами дважды. Ранее 25-летний нападающий играл за «Шахтер» с сезона 2018/19 до сезона 2021/22.

Чемпионшип. 16-й тур. 24 ноября

Суонси – Лидс – 3:4

Голы: Дарлинг, 8, Каллен, 45+3, Бьянкини, 90 – Соломон, 20, 73, Кабанго, 55 (автогол), Ньонто, 90+1

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Florian Bianchini (Суонси).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Лидс).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Бенджамин Кабанго (Суонси).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Liam Cullen (Суонси).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Лидс).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Harry Darling (Суонси).
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Манор Соломон Лидс Суонси Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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