24 ноября состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа между «Суонси» и «Лидсом» (3:4).

Игра прошла на стадионе «Суонси».

За гостей выступает 25-летний экс-нападающий «Шахтера» Манор Соломон. Соломон отметился забитыми голами в этом матче дважды – на 20-й и 73-й минуте. Также за «Лидс» забил Вилфрид Ньонто, защитник «Суонси» Бенджамин Кабанго отличился автоголом на 55-й минуте встречи. Хозяева ответили голами Гарри Дарлинга, Лиама Каллена и Флорьяна Бьянкини.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Соломон сыграл за «Лидс» 9 раз, отличившись забитыми голами дважды. Ранее 25-летний нападающий играл за «Шахтер» с сезона 2018/19 до сезона 2021/22.

Чемпионшип. 16-й тур. 24 ноября

Суонси – Лидс – 3:4

Голы: Дарлинг, 8, Каллен, 45+3, Бьянкини, 90 – Соломон, 20, 73, Кабанго, 55 (автогол), Ньонто, 90+1

Видео голов и обзор матча: