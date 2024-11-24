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  4. Полузащитник Вереса: «Ничья с Александрией – справедливый итог»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 21:48 |
89
0

Полузащитник Вереса: «Ничья с Александрией – справедливый итог»

Ровенчане отобрали очки у одного из лидеров

24 ноября 2024, 21:48 |
89
0
Полузащитник Вереса: «Ничья с Александрией – справедливый итог»
ФК Верес. Валерий Кучеров

Полузащитник «Вереса» Валерий Кучеров эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 14-го уровня с одним из лидеров УПЛ – «Александрией», который завершился вничью – 1:1:

«В этом сезоне «Верес» в каждом матче, несмотря на ранг соперника, пытается играть на победу. Благодаря тренерскому штабу мы обладаем исчерпывающей информацией о визаве, что позволяет нивелировать его силы и использовать его уязвимые места. Главное, что заточенность на атаку остается привычной. Вот и на этот раз хозяева дали бой «Александрии», приехавшей в Ровно в статусе одного из лидеров УПЛ.

Более того, я считаю, что в первом тайме мы доминировали и наиграли на свой гол. Свою активность в переходной зоне мы принуждали гостей терять мяч и проводили острые выпады.

После перерыва рисунок игры несколько изменился. Эффективным вы показали выход «свежих» исполнителей, возможно, у гостей, которые стали чаще использовать фланги, где-то мы сбавили темп, надеясь получить победный счет. К сожалению, неудачно, три очка под занавес поединка выскользнули из рук, хотя ночной итог – справедлив. Немного обидно, но с другой стороны жители продолжили беспроигрышную серию и закрепились среди середняков».

В настоящее время «Верес» занимает девятое место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча в Ровно между «Вересом» и «Александрией».

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Валерий Кучеров Верес Ровно Александрия Верес - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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