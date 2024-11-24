Полузащитник Вереса: «Ничья с Александрией – справедливый итог»
Ровенчане отобрали очки у одного из лидеров
Полузащитник «Вереса» Валерий Кучеров эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 14-го уровня с одним из лидеров УПЛ – «Александрией», который завершился вничью – 1:1:
«В этом сезоне «Верес» в каждом матче, несмотря на ранг соперника, пытается играть на победу. Благодаря тренерскому штабу мы обладаем исчерпывающей информацией о визаве, что позволяет нивелировать его силы и использовать его уязвимые места. Главное, что заточенность на атаку остается привычной. Вот и на этот раз хозяева дали бой «Александрии», приехавшей в Ровно в статусе одного из лидеров УПЛ.
Более того, я считаю, что в первом тайме мы доминировали и наиграли на свой гол. Свою активность в переходной зоне мы принуждали гостей терять мяч и проводили острые выпады.
После перерыва рисунок игры несколько изменился. Эффективным вы показали выход «свежих» исполнителей, возможно, у гостей, которые стали чаще использовать фланги, где-то мы сбавили темп, надеясь получить победный счет. К сожалению, неудачно, три очка под занавес поединка выскользнули из рук, хотя ночной итог – справедлив. Немного обидно, но с другой стороны жители продолжили беспроигрышную серию и закрепились среди середняков».
В настоящее время «Верес» занимает девятое место в УПЛ, набрав 16 очков.
Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча в Ровно между «Вересом» и «Александрией».
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