Холанду грозит один день тюрьмы в Швейцарии. Избежать заключения легко

24-летнему звездному норвежскому форварду Эрлингу Холанду грозит один день тюрьмы в Швейцарии.

Как сообщает Blick, все дело в том, что у Эрлинга есть неоплаченный штраф в размере 60 франков (65 евро). Он получил его 25 октября в западной части страны.

Когда Холанд в следующий раз приедет в Швейцарию, то его придется задержать. По законам страны, он будет обязан провести 24 часа под стражей.

Правда, источник утверждает, что избежать заключения для форварда будет легко – ему будет достаточно просто оплатить сумму штрафа, возможно, немного повышенную.

Интересно, что Эрлинг, скорее всего, еще точно приедет в Швейцарию, поскольку там с 2023 года живет его отец.