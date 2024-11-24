Холанду грозит один день тюрьмы в Швейцарии. Избежать заключения легко
Эрлинг не заплатил штраф в размере 60 франков
24-летнему звездному норвежскому форварду Эрлингу Холанду грозит один день тюрьмы в Швейцарии.
Как сообщает Blick, все дело в том, что у Эрлинга есть неоплаченный штраф в размере 60 франков (65 евро). Он получил его 25 октября в западной части страны.
Когда Холанд в следующий раз приедет в Швейцарию, то его придется задержать. По законам страны, он будет обязан провести 24 часа под стражей.
Правда, источник утверждает, что избежать заключения для форварда будет легко – ему будет достаточно просто оплатить сумму штрафа, возможно, немного повышенную.
Интересно, что Эрлинг, скорее всего, еще точно приедет в Швейцарию, поскольку там с 2023 года живет его отец.
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