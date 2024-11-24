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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Винисиус, ты – самый лучший игрок в мире»
Испания
24 ноября 2024, 19:49 |
292
1

Флорентино ПЕРЕС: «Винисиус, ты – самый лучший игрок в мире»

Президент «Реала» обратился к звездному вингеру

24 ноября 2024, 19:49 |
292
1
Флорентино ПЕРЕС: «Винисиус, ты – самый лучший игрок в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к звездному вингеру «Королевского клуба» Винисиусу Жуниору:

«Винисиус, ты – самый лучший игрок в мире. Я хочу, чтобы ты знал, что болельщики «Реала» гордятся тобой, из-за всего, что тебе пришлось пережить. Много несправедливых времен и моментов, все это сделало тебя игроком, каков ты сегодня».

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее Флорентино Перес высказался о новом формате Лиги чемпионов.

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Винисиус Жуниор Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Обычный игрок, каких было и есть сотни. На 280 матчей 90 голов, 1 гол в 3 матчах, статистика как у Довбика.
За Бразилию 37 матчей, 5 голов, вообще слезы.
У Роналду за Реал 450 голов в 438 матчах, а в сборной 135 голов в 215 матчах. Винисиусу до КриРо как до Луны, а амбиций как у английской королевы.
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