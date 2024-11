Флорентино ПЕРЕС: «Винисиус, ты – самый лучший игрок в мире»

Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к звездному вингеру «Королевского клуба» Винисиусу Жуниору:

«Винисиус, ты – самый лучший игрок в мире. Я хочу, чтобы ты знал, что болельщики «Реала» гордятся тобой, из-за всего, что тебе пришлось пережить. Много несправедливых времен и моментов, все это сделало тебя игроком, каков ты сегодня».

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

