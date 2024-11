«Один из самых лучших игроков». Джейми Каррагер – о Мохамеде Салахе

24 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» (2:3). Звездный вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах забил победный гол с пенальти на 83-й минуте. После матча экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о Салахе:

«Он один из лучших игроков, когда-либо игравших за футбольный клуб Ливерпуль, в этом нет никаких сомнений. Все, кто связан с Ливерпулем, хотят, чтобы он играл за них в следующем сезоне».

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее издание GOAL назвало Салаха лучшим игроком в текущем сезоне.

