Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Один из самых лучших игроков». Джейми Каррагер – о Мохамеде Салахе
Англия
24 ноября 2024, 18:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:00
293
0

«Один из самых лучших игроков». Джейми Каррагер – о Мохамеде Салахе

Экс-защитник «мерсисайдцев» в восторге от египетского вингера

24 ноября 2024, 18:59 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:00
293
0
«Один из самых лучших игроков». Джейми Каррагер – о Мохамеде Салахе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

24 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» (2:3). Звездный вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах забил победный гол с пенальти на 83-й минуте. После матча экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о Салахе:

«Он один из лучших игроков, когда-либо игравших за футбольный клуб Ливерпуль, в этом нет никаких сомнений. Все, кто связан с Ливерпулем, хотят, чтобы он играл за них в следующем сезоне».

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее издание GOAL назвало Салаха лучшим игроком в текущем сезоне.

По теме:
Манчестер Сити может купить форварда Ипсвича. Им интересуется Челси
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед забил гол на 2-й минуте дебютного матча Аморима
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший чемпион АПЛ уволил главного тренера
Мохамед Салах Джейми Каррагер Ливерпуль Саутгемптон Саутгемптон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: The Mirror
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
Футбол | 24 ноября 2024, 06:14 0
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой

Легендарный голкипер наконец поделился своей историей

Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча
Футбол | 24 ноября 2024, 19:41 4
Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча
Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча

Флорентино считает, что систему голосования стоит менять

У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Футбол | 23.11.2024, 22:38
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.11.2024, 13:30
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
23.11.2024, 00:32
Бокс
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
23.11.2024, 20:30
Футбол
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 2
Футбол
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 2
Бокс
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 4
Бокс
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
23.11.2024, 07:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем