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Лига наций
24 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:49
252
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина заслуженно вышла из группы»

Главный тренер «Зари» оценил игру сборной в Лиге наций

24 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:49
252
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина заслуженно вышла из группы»
ФК Зоря. Младен Бартулович

Хорватский специалист Младен Бартулович прокомментировал эксклюзивно для Sport.ua выступления сборной Украины в Лиге наций.

«Я считаю, что все равно все переоценили возможности Грузии и Албании. Я все равно считаю, что Украина сильнее этих сборных, и она заслуженно вышла из этой группы. Украина имеет возможность попасть в Группу А.

Да, может, в ранних матчах потеряли очки, где не надо было их терять. У команды были проблемы, в частности травмированные футболисты. Но все равно, результат неплохой для сборной Украины.

И надо все равно учитывать все различные факторы и в каком состоянии находится страна. Поэтому надо гордиться своей сборной и поддерживать ее в любом случае. Нужно радоваться, что сборная сумела выйти из этой группы. Я считаю, что в игре с Бельгией все возможно для Украины. Я считаю, что Украина имеет очень хороших и талантливых футболистов, у сборной есть исполнители, которые играют за рубежом».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
Україна з групи ще не вийшла нікуди, залишили прописку в Лізі В мінімум це так
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