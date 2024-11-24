Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина заслуженно вышла из группы»

Хорватский специалист Младен Бартулович прокомментировал эксклюзивно для Sport.ua выступления сборной Украины в Лиге наций.

«Я считаю, что все равно все переоценили возможности Грузии и Албании. Я все равно считаю, что Украина сильнее этих сборных, и она заслуженно вышла из этой группы. Украина имеет возможность попасть в Группу А.

Да, может, в ранних матчах потеряли очки, где не надо было их терять. У команды были проблемы, в частности травмированные футболисты. Но все равно, результат неплохой для сборной Украины.

И надо все равно учитывать все различные факторы и в каком состоянии находится страна. Поэтому надо гордиться своей сборной и поддерживать ее в любом случае. Нужно радоваться, что сборная сумела выйти из этой группы. Я считаю, что в игре с Бельгией все возможно для Украины. Я считаю, что Украина имеет очень хороших и талантливых футболистов, у сборной есть исполнители, которые играют за рубежом».