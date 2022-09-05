ВИДЕО. Как Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки
Австралиец вышел в четвертьфинал US Open
В 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 25) в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (россия, ATP 1).
US Open. 1/8 финала
Даниил Медведев – Ник Кирьос (Австралия) – 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6
Отметим, что в 1-м сете Кирьос спас 3 сет-поинта. Матч завершился за 2 часа и 56 минут. По итогам турнира Даниил Медведев покинет 1-ю строчку мирового рейтинга АТР.
В четвертьфинале американского турнира серии Grand Slam Ник сыграет с еще одним представителем рф Кареном Хачановым (АТР 31).
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