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  4. ВИДЕО. Как Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки
US Open
05 сентября 2022, 07:21 |
756
0

ВИДЕО. Как Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки

Австралиец вышел в четвертьфинал US Open

05 сентября 2022, 07:21 |
756
0
ВИДЕО. Как Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 25) в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (россия, ATP 1).

US Open. 1/8 финала

Даниил МедведевНик Кирьос (Австралия) – 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6

Отметим, что в 1-м сете Кирьос спас 3 сет-поинта. Матч завершился за 2 часа и 56 минут. По итогам турнира Даниил Медведев покинет 1-ю строчку мирового рейтинга АТР.

В четвертьфинале американского турнира серии Grand Slam Ник сыграет с еще одним представителем рф Кареном Хачановым (АТР 31).

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Ник Кирьос Даниил Медведев US Open 2022
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