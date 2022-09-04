Свентек подтверждает статус 1-й ракетки мира. Ига – в 1/8 финала US Open
Польская теннисистка камбекнула во 2-м сете с 1:4
1-я ракетка мира Ига Свентек (Польша) в двух сетах разобралась с Лорен Дэвис (США, WTA 105) и обеспечила себе участие во 2-й неделе Открытого чемпионата США по теннису.
US Open. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4
Отметим, что во 2-м сете полька проигрывала с одним брейком со счетои 1:4, но сумела забрать 5 геймов в ряд.
Далее Ига встретится с победительницей матча Юле Нимайер (Германия, WTA 108) – Жень Синвэнь (Китай, WTA 39).
Iga Swiatek is into the second week of the #USOpen in back-to-back years! pic.twitter.com/vrGdnZyS0M— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022
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