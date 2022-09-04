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  4. Свентек подтверждает статус 1-й ракетки мира. Ига – в 1/8 финала US Open
US Open
04 сентября 2022, 05:33 |
65
0

Свентек подтверждает статус 1-й ракетки мира. Ига – в 1/8 финала US Open

Польская теннисистка камбекнула во 2-м сете с 1:4

04 сентября 2022, 05:33 |
65
0
Свентек подтверждает статус 1-й ракетки мира. Ига – в 1/8 финала US Open
Twitter WTA. Ига Свентек

1-я ракетка мира Ига Свентек (Польша) в двух сетах разобралась с Лорен Дэвис (США, WTA 105) и обеспечила себе участие во 2-й неделе Открытого чемпионата США по теннису.

US Open. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4

Отметим, что во 2-м сете полька проигрывала с одним брейком со счетои 1:4, но сумела забрать 5 геймов в ряд.

Далее Ига встретится с победительницей матча Юле Нимайер (Германия, WTA 108) – Жень Синвэнь (Китай, WTA 39).

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Ига Свёнтек Лорен Дэвис US Open 2022
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Источник US Open
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