Свентек подтверждает статус 1-й ракетки мира. Ига – в 1/8 финала US Open

1-я ракетка мира Ига Свентек (Польша) в двух сетах разобралась с Лорен Дэвис (США, WTA 105) и обеспечила себе участие во 2-й неделе Открытого чемпионата США по теннису.

US Open. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4

Отметим, что во 2-м сете полька проигрывала с одним брейком со счетои 1:4, но сумела забрать 5 геймов в ряд.

Далее Ига встретится с победительницей матча Юле Нимайер (Германия, WTA 108) – Жень Синвэнь (Китай, WTA 39).

Iga Swiatek is into the second week of the #USOpen in back-to-back years! pic.twitter.com/vrGdnZyS0M