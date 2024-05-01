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  4. Шовковский поддержал молодого защитника и оценил первый гол Пономаренко
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 17:56 | Обновлено 01 мая 2024, 17:58
1260
1

Шовковский поддержал молодого защитника и оценил первый гол Пономаренко

Наставник прокомменировал победу в матче УПЛ

01 мая 2024, 17:56 | Обновлено 01 мая 2024, 17:58
1260
1
Шовковский поддержал молодого защитника и оценил первый гол Пономаренко
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» в перенесенном матче чемпионата Украины обыграло «Верес» со счетом 3:0. Игру оценил наставник киевской команды Александр Шовковский.

«Мы знали, что будет достаточно сложно, что соперник будет играть от обороны. Они сели на свою половину, а мы искали моменты, но нам нужно было быстрее работать с мячом. К сожалению, не было первого паса, поэтому я сделал замену, чтобы было кому отдать первую передачу из обороны. Для этого выпустил Сашу Сироту».

«Замена Тараса Михавко в перерыве? У нас есть доверие к молодым игрокам, он и дальше будет получать игровое время. Но у всех молодых игроков есть проблемы психологические, они иногда могут не войти в игру. Не хватает стабильности, но у Михавко есть все качества, чтобы играть на высоком уровне».

«Матвей Пономаренко? Он забил первый гол, но давайте не торопиться. Одно дело – U-19, другое дело – УПЛ. Он работает, ему нужно работать далее, в том числе психологически. Он остается в первой команде».

«Но я прошу журналистов не делать поспешные выводы. Все должно идти постепенно», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тарас Михавко Матвей Пономаренко
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Перець
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