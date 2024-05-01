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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 17:17 | Обновлено 01 мая 2024, 18:20
1203
1

Молодой форвард Динамо забил дебютный гол за первую команду

Матвей Пономаренко отличился в матче УПЛ

01 мая 2024, 17:17 | Обновлено 01 мая 2024, 18:20
1203
1
Молодой форвард Динамо забил дебютный гол за первую команду
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

В матче чемпионата Украины между Динамо и Вересом гол в ворота гостей забил форвард Матвей Пономаренко. Для игрока киевлян это дебютный мяч за первую команду.

Пономаренко постоянно начал привлекаться в первую команду после зимней подготовки. Во второй части сезона Матвей провел 5 матчей, однако выходил на замену, получая 10-15 минут.

В нынешнем сезоне чемпионата U-19 18-летний игрок забил 21 гол.

Зимой Пономаренко подписал с киевлянами новый долгосрочный контракт.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Динамо - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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serhiy
Удачі в УПЛ !!!
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