Молодой форвард Динамо забил дебютный гол за первую команду

В матче чемпионата Украины между Динамо и Вересом гол в ворота гостей забил форвард Матвей Пономаренко. Для игрока киевлян это дебютный мяч за первую команду.

Пономаренко постоянно начал привлекаться в первую команду после зимней подготовки. Во второй части сезона Матвей провел 5 матчей, однако выходил на замену, получая 10-15 минут.

В нынешнем сезоне чемпионата U-19 18-летний игрок забил 21 гол.

Зимой Пономаренко подписал с киевлянами новый долгосрочный контракт.