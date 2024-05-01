В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче УПЛ против «Вереса» забил гол, который стал для него 106-м в чемпионатах Украины.

Ярмоленко остается на четвертой позиции в списке бомбардиров, но сократил отставание от Евгения Селезнева, который со 117 голами идет третьим.

Лидируют Максим Шацких (124 гола) и Сергей Ребров (123).

Однако Ярмоленко вышел на первое место в истории украинского футбола по количеству голов за клуб и сборную. Теперь у Андрея 190 мячей, он опередил Сергея Реброва.