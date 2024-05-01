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  4. В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:25 |
1180
3

В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины

До Евгения Селезнева еще 11 голов

01 мая 2024, 16:25 |
1180
3
В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче УПЛ против «Вереса» забил гол, который стал для него 106-м в чемпионатах Украины.

Ярмоленко остается на четвертой позиции в списке бомбардиров, но сократил отставание от Евгения Селезнева, который со 117 голами идет третьим.

Лидируют Максим Шацких (124 гола) и Сергей Ребров (123).

Однако Ярмоленко вышел на первое место в истории украинского футбола по количеству голов за клуб и сборную. Теперь у Андрея 190 мячей, он опередил Сергея Реброва.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Евгений Селезнев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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sergio_terry
А Ярмоленко знає що він в якійся гонитві?
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Flying Cat
Ще один сезон без травм і на ізі тунця посуне. 
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0
MrStepanovM .
тунца надо двигать
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0
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