Украина. Премьер лига01 мая 2024, 16:25 |
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В погоне за Селезневым. Ярмоленко забил 106 гол в чемпионатах Украины
До Евгения Селезнева еще 11 голов
01 мая 2024, 16:25 |
1180
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Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче УПЛ против «Вереса» забил гол, который стал для него 106-м в чемпионатах Украины.
Ярмоленко остается на четвертой позиции в списке бомбардиров, но сократил отставание от Евгения Селезнева, который со 117 голами идет третьим.
Лидируют Максим Шацких (124 гола) и Сергей Ребров (123).
Однако Ярмоленко вышел на первое место в истории украинского футбола по количеству голов за клуб и сборную. Теперь у Андрея 190 мячей, он опередил Сергея Реброва.
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А Ярмоленко знає що він в якійся гонитві?
Ще один сезон без травм і на ізі тунця посуне.
тунца надо двигать
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