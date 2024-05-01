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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 17:16 | Обновлено 01 мая 2024, 17:20
732
2

ВИДЕО. Пономаренко удвоил преимущество Динамо над Вересом

Этот гол стал для 18-летнего футболиста первым в составе киевлян

01 мая 2024, 17:16 | Обновлено 01 мая 2024, 17:20
732
2
ВИДЕО. Пономаренко удвоил преимущество Динамо над Вересом
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

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На 80-й минуте второй гол в матче забил Матвей Пономаренко, которому на забитый мяч хватило всего 5 минут на поле. Этот гол стал для 18-летнего футболиста первым за «Динамо» и на взрослом уровне в целом.

После этого гола счет стал 2:0 в пользу «бело-синих».

ВИДЕО. Пономаренко забил первый гол за Динамо

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Верес Матвей Пономаренко
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Gargantua
прекрасная работі форварда.
Ванату есть над чем подумать.
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