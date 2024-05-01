ВИДЕО. Пономаренко удвоил преимущество Динамо над Вересом

Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

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На 80-й минуте второй гол в матче забил Матвей Пономаренко, которому на забитый мяч хватило всего 5 минут на поле. Этот гол стал для 18-летнего футболиста первым за «Динамо» и на взрослом уровне в целом.

После этого гола счет стал 2:0 в пользу «бело-синих».

ВИДЕО. Пономаренко забил первый гол за Динамо