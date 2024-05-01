Нагельсманн может не взять звезду Баварии на Евро-2024
Леон Горецка может пропустить домашний чемпионат Европы
Главный тренер сборной Германии может не включить в заявку команды на домашний чемпионат Европы 2024 года полузащитника «Баварии» Леона Горецку. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Нагельсманн не вызвал Горецку на мартовские товарищеские матчи, сделав ставку на другого игрока «Баварии», 19-летнего Александара Павловича. На Евро-2024 тренер Бундестима также может сделать ставку на других исполнителей.
В нынешнем сезоне на счету Горецки 5 голов и 11 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. За сборную Германии 29-летний хавбек провел 57 матчей и забил 14 голов.
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