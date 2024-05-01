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  4. Нагельсманн может не взять звезду Баварии на Евро-2024
Чемпионат Европы
01 мая 2024, 16:47 |
374
0

Нагельсманн может не взять звезду Баварии на Евро-2024

Леон Горецка может пропустить домашний чемпионат Европы

01 мая 2024, 16:47 |
374
0
Нагельсманн может не взять звезду Баварии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Главный тренер сборной Германии может не включить в заявку команды на домашний чемпионат Европы 2024 года полузащитника «Баварии» Леона Горецку. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Нагельсманн не вызвал Горецку на мартовские товарищеские матчи, сделав ставку на другого игрока «Баварии», 19-летнего Александара Павловича. На Евро-2024 тренер Бундестима также может сделать ставку на других исполнителей.

В нынешнем сезоне на счету Горецки 5 голов и 11 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. За сборную Германии 29-летний хавбек провел 57 матчей и забил 14 голов.

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Леон Горецка Бавария Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Sky Germany
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