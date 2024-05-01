Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изгнанник Зари получил травму и выбыл до конца календарного года
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 18:15 |
522
0

Изгнанник Зари получил травму и выбыл до конца календарного года

Денис Нагнойный разорвал крестообразные связки

01 мая 2024, 18:15 |
522
0
Изгнанник Зари получил травму и выбыл до конца календарного года
ФК Заря. Денис Нагнойный

Атакующий полузащитник луганской «Зари» Денис Нагнойный получил травму крестообразных связок колена, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что из-за такого повреждения футболист точно выбыл до завершения 2024 календарного года. Вернуться к тренировкам он сможет лишь через 7-8 месяцев.

Интересно, что вторую половину этого сезона 22-летний игрок провел в составе «Зари» U-19. Произошло это из-за того, что он отказал руководству в продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2024 года.

Денис Нагнойный провел 11 матчей в УПЛ 2023/24, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Денис Нагнойный подписал контракт с «Металлистом 1925».

По теме:
Шовковский поддержал молодого защитника и оценил первый гол Пономаренко
ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного
По-крупному и без напряга. Динамо в Киеве разгромило Верес
Денис Нагнойный Заря Луганск Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск U-19 травма травма колена ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Верес – 3:0. В этот раз дожали. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01 мая 2024, 17:33 0
Динамо – Верес – 3:0. В этот раз дожали. Видео голов и обзор матча
Динамо – Верес – 3:0. В этот раз дожали. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»
Бокс | 01 мая 2024, 11:16 6
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»

Украинский боксер – поражении в бою за абсолютное чемпионство

Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Теннис | 30.04.2024, 22:45
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01.05.2024, 01:05
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 30.04.2024, 19:00
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
29.04.2024, 22:31 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
30.04.2024, 14:44 19
Хоккей
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 9
Футбол
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
30.04.2024, 23:52 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем