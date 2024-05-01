Изгнанник Зари получил травму и выбыл до конца календарного года

Атакующий полузащитник луганской «Зари» Денис Нагнойный получил травму крестообразных связок колена, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что из-за такого повреждения футболист точно выбыл до завершения 2024 календарного года. Вернуться к тренировкам он сможет лишь через 7-8 месяцев.

Интересно, что вторую половину этого сезона 22-летний игрок провел в составе «Зари» U-19. Произошло это из-за того, что он отказал руководству в продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2024 года.

Денис Нагнойный провел 11 матчей в УПЛ 2023/24, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Денис Нагнойный подписал контракт с «Металлистом 1925».