Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 17:28 | Обновлено 01 мая 2024, 17:29
575
0

ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного

Киевляне побеждают ровенчан со счетом 3:0

01 мая 2024, 17:28 | Обновлено 01 мая 2024, 17:29
575
0
ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

На 84-й минуте встречи третий и, как оказалось, последний гол в поединке забил полузащитник «бело-синих» Владимир Шепелев, чем довел счет до разгромного.

Качественную передачу на пустые ворота ему отдал Назар Волошин, которого, в свою очередь, 1 на 1 с голкипером вывел Матвей Пономаренко.

После этого гола счет стал 3:0 в пользу киевлян. Больше забитых мячей в матче не было.

ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного

По теме:
Изгнанник Зари получил травму и выбыл до конца календарного года
Шовковский поддержал молодого защитника и оценил первый гол Пономаренко
По-крупному и без напряга. Динамо в Киеве разгромило Верес
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Верес Владимир Шепелев
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Футбол | 01 мая 2024, 00:36 1
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Матч завершился боевой ничьей – 2:2

Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Футбол | 01 мая 2024, 00:36 0
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте

Лука Модрич вышел вместо Джуда Беллингема в матче против «Баварии» (2:2)

Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01.05.2024, 07:22
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»
Бокс | 01.05.2024, 11:16
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Никогда не забуду ограбления в бою с Хейни»
Динамо – Верес – 3:0. В этот раз дожали. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.05.2024, 17:33
Динамо – Верес – 3:0. В этот раз дожали. Видео голов и обзор матча
Динамо – Верес – 3:0. В этот раз дожали. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
30.04.2024, 21:40 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
30.04.2024, 14:44 19
Хоккей
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем