ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного
Киевляне побеждают ровенчан со счетом 3:0
Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».
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На 84-й минуте встречи третий и, как оказалось, последний гол в поединке забил полузащитник «бело-синих» Владимир Шепелев, чем довел счет до разгромного.
Качественную передачу на пустые ворота ему отдал Назар Волошин, которого, в свою очередь, 1 на 1 с голкипером вывел Матвей Пономаренко.
После этого гола счет стал 3:0 в пользу киевлян. Больше забитых мячей в матче не было.
ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного
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