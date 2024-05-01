Сегодня, 1 мая 2024 года, происходит перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом».

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На 84-й минуте встречи третий и, как оказалось, последний гол в поединке забил полузащитник «бело-синих» Владимир Шепелев, чем довел счет до разгромного.

Качественную передачу на пустые ворота ему отдал Назар Волошин, которого, в свою очередь, 1 на 1 с голкипером вывел Матвей Пономаренко.

После этого гола счет стал 3:0 в пользу киевлян. Больше забитых мячей в матче не было.

ВИДЕО. Шепелев довел счет матча против Вереса до разгромного