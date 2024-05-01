Марлон ГОМЕС: «Все в команде очень рады за меня»

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес прокомментировал победу 4:1 над «Черноморцем» в перенесенном матче 12-го тура УПЛ. Бразилец в этом матче оформил хет-трик:

– Ожидали, что будет такая результативность?

– Да, я плодотворно работал для этого, чтобы забить свой гол.

– Этим самым снимаете конкуренцию за место в составе?

– У нас очень хороший коллектив, мы как семья. Я просто делаю все, чтобы помочь «Шахтеру».

– Перед заменой врачи оказывали вам помощь. Как вы себя чувствуете?

– Со вчера я не очень хорошо себя чувствовал, но пытался играть. В какой-то момент я просто почувствовал, что больше не могу играть.

– Сколько у вас хет-триков в карьере?

– В профессиональной карьере это первый. Я делал хет-трики на детском уровне.

– Следующий матч снова с «Черноморцем». Планируете повторить свой подвиг?

– Дай бог, чтобы я сыграл хорошо. Все остальное – неизвестно. Все в команде очень рады за меня.