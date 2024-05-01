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  4. Марлон ГОМЕС: «Все в команде очень рады за меня»
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:27 |
316
0

Марлон ГОМЕС: «Все в команде очень рады за меня»

Хавбек «Шахтера» – о хет-трике в ворота «Черноморца»

01 мая 2024, 16:27 |
316
0
Марлон ГОМЕС: «Все в команде очень рады за меня»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес прокомментировал победу 4:1 над «Черноморцем» в перенесенном матче 12-го тура УПЛ. Бразилец в этом матче оформил хет-трик:

– Ожидали, что будет такая результативность?
– Да, я плодотворно работал для этого, чтобы забить свой гол.

– Этим самым снимаете конкуренцию за место в составе?
– У нас очень хороший коллектив, мы как семья. Я просто делаю все, чтобы помочь «Шахтеру».

– Перед заменой врачи оказывали вам помощь. Как вы себя чувствуете?
– Со вчера я не очень хорошо себя чувствовал, но пытался играть. В какой-то момент я просто почувствовал, что больше не могу играть.

– Сколько у вас хет-триков в карьере?
– В профессиональной карьере это первый. Я делал хет-трики на детском уровне.

– Следующий матч снова с «Черноморцем». Планируете повторить свой подвиг?
– Дай бог, чтобы я сыграл хорошо. Все остальное – неизвестно. Все в команде очень рады за меня.

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Черноморец Одесса Черноморец - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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