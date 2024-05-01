Марлон ГОМЕС: «Все в команде очень рады за меня»
Хавбек «Шахтера» – о хет-трике в ворота «Черноморца»
Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес прокомментировал победу 4:1 над «Черноморцем» в перенесенном матче 12-го тура УПЛ. Бразилец в этом матче оформил хет-трик:
– Ожидали, что будет такая результативность?
– Да, я плодотворно работал для этого, чтобы забить свой гол.
– Этим самым снимаете конкуренцию за место в составе?
– У нас очень хороший коллектив, мы как семья. Я просто делаю все, чтобы помочь «Шахтеру».
– Перед заменой врачи оказывали вам помощь. Как вы себя чувствуете?
– Со вчера я не очень хорошо себя чувствовал, но пытался играть. В какой-то момент я просто почувствовал, что больше не могу играть.
– Сколько у вас хет-триков в карьере?
– В профессиональной карьере это первый. Я делал хет-трики на детском уровне.
– Следующий матч снова с «Черноморцем». Планируете повторить свой подвиг?
– Дай бог, чтобы я сыграл хорошо. Все остальное – неизвестно. Все в команде очень рады за меня.
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