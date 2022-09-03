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US Open
03 сентября 2022, 11:37 | Обновлено 03 сентября 2022, 11:43
107
0

Ига СВЕНТЕК: «ATP и WTA ничего не сделали после начала войны в Украине»

Польская теннисистка пообщалась с журналистами после выхода в 1/16 финала US Oрen

03 сентября 2022, 11:37 | Обновлено 03 сентября 2022, 11:43
107
0
Ига СВЕНТЕК: «ATP и WTA ничего не сделали после начала войны в Украине»
US Open. Ига Свентек

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек (Польша) провела пресс-конференцию после своей победы над Слоан Стивенс (США, WTA 51):

– Я довольна тем, насколько качественно я отыграла с самого начала до конца, потому что во время выступления в Цинциннати у меня были проблемы Сейчас, думаю, я отыграла более стабильно. Так что меня порадовало такое выступление.

Про матч 1/16 финала с Лорен Дэвис могу сказать, что несколько лет назад мы вместе тренировались. Честно говоря, я не знаю, как она сейчас играет, то есть я понимаю, как она играла когда-то, но сейчас я ее матчи не смотрела. Я точно знаю, что постараюсь сфокусироваться на себе, быть активной и делать так, чтобы ритм игры был интенсивным. Будем готовиться тактически.

После матча Азаренко и Костюк был действительно напряженный момент. Они не пожали друг другу руки, было много…

– Я этого не видела.

– Об этом говорила и Марта Костюк, и Виктория Азаренко. Каковы были ваши мысли по поводу того, что вы пытались сделать и что АТР и WTA может попытаться сделать, не для того, чтобы исправить ситуацию, а чтобы самим включиться в нее. Вы в курсе о том, что в раздевалке несколько неприязненные отношения между игроками из стран, в которые было вторжение?

– Что ж, в общем-то я считаю, что уже слишком поздно. То есть, никогда не бывает слишком поздно, но, АТР или WTA ничего не сделали, когда война началась. Тогда напряжение в раздевалках было достаточно большим. Думаю, сейчас это уже достаточно сильно испортилось. Если бы кто-то направлял нас и если бы кто-то, не знаю, организовал какие-то встречи между игроками, которые бы показали, что мы все должны быть объединены. Есть страны, которые нападают на другие страны, но мы – теннисисты, это грустно, но это не наша вина, что это происходит, но мы обязаны что-то делать. Поэтому было бы гораздо легче сделать такие шаги в самом начале. Да, сейчас уже, похоже, слишком поздно, как мне кажется, это исправлять. Но я считаю, что это просто зависит от игроков, от их личных отношений, как они смогут справиться с этим, как они собираются общаться друг с другом.

Со своей стороны, сейчас это легко сказать, что, возможно, с самого начала не хватало лидерского поведения. Но в то время я сама не знала, что делать. Однако есть же люди, которые умнее меня, поэтому они должны были иметь представление, что и как делать.

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Источник Большой теннис Украины
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