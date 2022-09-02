ВИДЕО. Свёнтек в Нью-Йорке обыграла бывшую чемпионку US Open

В матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису полька Ига Свёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс (№51 WTA).

Первая ракетка мира оказалась сильнее в двух сетах.

US Open. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Слоан Стивенс (США) – 6:3, 6:2

Свёнтек стала одной из трех теннисисток, который в этом году преодоллели второй раунд на всех мейджорах. Также это удалось Джессике Пегуле и Ализе Корне.

В третьем раунде Свёнтек померится силами с еще одной американкой Лорен Дэвис (№105 WTA).