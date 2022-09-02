ВИДЕО. Свёнтек в Нью-Йорке обыграла бывшую чемпионку US Open
Первая ракетка мира оказалась сильнее Слоан Стивенс
В матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису полька Ига Свёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс (№51 WTA).
Первая ракетка мира оказалась сильнее в двух сетах.
US Open. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Слоан Стивенс (США) – 6:3, 6:2
Свёнтек стала одной из трех теннисисток, который в этом году преодоллели второй раунд на всех мейджорах. Также это удалось Джессике Пегуле и Ализе Корне.
В третьем раунде Свёнтек померится силами с еще одной американкой Лорен Дэвис (№105 WTA).
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