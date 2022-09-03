АЗАРЕНКО – о войне рф против Украины: «Мне не дали показать свою позицию»
Виктория прокомментировала ситуацию после матча с Мартой Костюк
В 1/32 финала US Open Виктория Азаренко (белорусь, WTA 26) обыграла украинку Марту Костюк (WTA 65).
После матча Марта не пожала руку своей соперницы объяснив это тем, что не знает, какова позиция Азаренко на счет развязанной войны рф против Украины.
Виктория дала комментарии по поводу этой ситуации:
«Я чувствую, что с самого начала у меня было очень четкое сообщение, что я здесь, чтобы попытаться помочь, что я и сделала во многом. Может быть, это не то, что люди видят. Я хотела сыграть на благотворительном матче в поддержку Украины. Я подумала, что это жест, который действительно демонстрирует мою позицию, но меня отстранили от участия из-за возражений украинок. Я не знаю, почему это не было воспринято как помощь, как мое решение, как моя позиция.
Если Марта хочет поговорить со мной, как она сказала, то я готова. Я открыта в любое время, чтобы выслушать, попытаться понять, посочувствовать. Я считаю, что хорошие отношения в такой момент действительно важна, что, опять же, было моим четким посланием».
September 1, 2022
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Може, хтось Вікторії зв'язав руки і заборонив жовто-блакитну стрічку пришпилити? Може, чітку позицію дозволяють висловлювати тільки Швьонтек?
"Хай Марта підійде поговорити і я їй поспівчуваю". Фу, видра. А Еліна її ще подругою вважала.
Та проста твоя позиція як шмат вати. Чхати тобі і на війну і на страждання. Щоправда і на Білорусь з лукою, де ти не була вже років з десять, теж чхати. Ведеш собі західне життя багатої тенісної зірки, інколи можна й благодійністю зайнятись, чому б ні, плюс в карму .
Одне шкода, не постукають до тебе одного ранку білоруські партизани.