АЗАРЕНКО – о войне рф против Украины: «Мне не дали показать свою позицию»

В 1/32 финала US Open Виктория Азаренко (белорусь, WTA 26) обыграла украинку Марту Костюк (WTA 65).

После матча Марта не пожала руку своей соперницы объяснив это тем, что не знает, какова позиция Азаренко на счет развязанной войны рф против Украины.

Виктория дала комментарии по поводу этой ситуации:

« Я чувствую, что с самого начала у меня было очень четкое сообщение, что я здесь, чтобы попытаться помочь, что я и сделала во многом. Может быть, это не то, что люди видят. Я хотела сыграть на благотворительном матче в поддержку Украины. Я подумала, что это жест, который действительно демонстрирует мою позицию, но меня отстранили от участия из-за возражений украинок. Я не знаю, почему это не было воспринято как помощь, как мое решение, как моя позиция.