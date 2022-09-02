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  4. ВИДЕО. Костюк не стала жать руку Азаренко после матча
WTA
02 сентября 2022, 10:21 |
1229
0

ВИДЕО. Костюк не стала жать руку Азаренко после матча

Не хватило только победы

02 сентября 2022, 10:21 |
1229
0
ВИДЕО. Костюк не стала жать руку Азаренко после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в четверг завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США, проиграв экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.

После матча украинка не стала жать руку представительнице беларуси, а ограничилась с соперницей касанием ракеток.

Отметим, что ранее подобное произошло и в матче Азаренко против Даяны Ястремской.

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Виктория Азаренко Марта Костюк US Open 2022
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Источник Sport.ua
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