ВИДЕО. Костюк не стала жать руку Азаренко после матча

Украинская теннисистка Марта Костюк в четверг завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США, проиграв экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.

После матча украинка не стала жать руку представительнице беларуси, а ограничилась с соперницей касанием ракеток.

Отметим, что ранее подобное произошло и в матче Азаренко против Даяны Ястремской.