WTA02 сентября 2022, 10:21 |
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ВИДЕО. Костюк не стала жать руку Азаренко после матча
Не хватило только победы
02 сентября 2022, 10:21 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк в четверг завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США, проиграв экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.
После матча украинка не стала жать руку представительнице беларуси, а ограничилась с соперницей касанием ракеток.
Отметим, что ранее подобное произошло и в матче Азаренко против Даяны Ястремской.
September 1, 2022
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