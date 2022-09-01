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US Open
01 сентября 2022, 19:38 | Обновлено 01 сентября 2022, 19:56
1005
16

Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open

Марта в двух сетах уступила Виктории Азаренко

01 сентября 2022, 19:38 | Обновлено 01 сентября 2022, 19:56
1005
16
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

Во втором круге украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№26 WTA).

US Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 3:6

Перед матчем главными вопросами была форма Азаренко и настроение Костюк. Марту в действии мы уже видели на прошлой неделе, да и в первом круге тоже. Костюк сейчас не в самых лучших своих кондициях, но к турниру была готова. На уровне второго круга ТБШ играть можно, но выигрывать далеко не у всех. 

Азаренко в первом раунде не показала чего-то сверхестественного, поэтому с ней можно было сражаться на равных. Что Марта и делала за одним исключением. Как только дело доходило до важных мячей, все сразу же становилось плохо. В первом сете украинка трижды зарубилась в геймах на приеме, имела четыре брейкпоинта, но реализовать их не смогла. Было много ошибок, а на таком уровне это очень быстро ведет к поражению.

Во втором сете Азаренко без особого доминирования повела со счетом 4:0, после чего Марта включилась. Ей удалось выиграть три из четырех геймов, отыграть двойной матчбол соперницы, но на этом успехи закончились. Завершилось все невынужденной ошибкой с форхенда.

Обидно с таким счетом проигрывать матч, в котором было очень много шансов на победы. Это понимала и сама Костюк, но правильных выводов сделать не смогла.

Это была первая встреча теннисисток. Костюк в третий раз сыграла в основе US Open и впервые выбыла во втором круге.

В следующем раунде Азаренко сразится против Паулы Бадосы (№4 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA). 

Ранее с матча второго круга из-за болезни снялась Ангелина Калинина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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aleks8-48
Чем больше смотрю Ястремску и Костюк,тем больше убеждаюсь,что будующее украинского тенниса Даша Снегур-талантливая девочка,добавит физики и её не остановить.
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+2
Александр Ад
помилка на помилці,таке враження,що Марта пародировала гру Ястремської
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+2
Vlad Ltava
Сама програла , а останній гейм був показовим - всі очки віддала сама.
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+2
dudigo78
Одна світла пляма цього турніру для нас це гра Снігур проти Халеп. Інше і коментувати не хочеться. Деградація нашого тенісу продовжується
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+1
Stanislav Matusevych
Охохо. Просто ходячий анекдот, а не Марта. Виграти купу складних м'ячів, і розпуляти куди завгодно прості, які потрібно було просто забити в один удар. Якщо Даяна будь-який м'яч лупить з усієї сили, і там вже влучить-не влучить, то Марта вміє грати і так, і комбінаційно, і як завгодно. Але коли починає думати на корті - виходить бозна-що. Коли грає на інстинктах, на голому таланті, виграє шедевральні очки. Це найкраще видно по статистиці першого сету. Азаренка виграла 52% на першій подачі, і аж 77 - на другій. Причому другу вона подавала доволі слабку. Як тільки Марта мала час на прийняття рішення - починалися помилки. А чисто на рефлексах виходило куди краще.
Ну і, звичайно, програні майже всі важливі м'ячі. Білоруска не мала особливої переваги, незважаючи на рахунок, але варто лише подивитися на процент виграних брейкпойнтів. А така статистика є типовою для Марти. На високому рівні так грати не можна.
І ніби ж у ментальному плані є прогрес. Відвертих психів на корті стало обмаль. Але концентрація кращою не стає. Поки ще 20 років, деякий час є. Але ж час іде, змін у цьому компоненті не стається. Хто у світі здатен її навчити вимикати голову на корті, не видумувати всяку хрєнь, діяти простіше? Адже все людина вміє, і сама собі фактично заважає.
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+1
Billy Bons
Швидко відстрелялись усі. Як кажуть: "Всего хо-ро-ше-го!")))
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+1
Kylee Soprano
Это при том, что Вика Азаренко сейчас на закате своей карьеры и никакая...
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0
Володимир Коваленко
.Здається , повірила в себе , але запізно
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0
Юрій Мусієнко
дивує, що українки спокійно грають, вітаються, обнімаються з шістками фашистів росіян, білорусами.  тим більше з азаренковою, яка любить і рутіна і лукашенка та повністю їх підтримує отримуючи від них нагороди з радістю
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0
Santk86
В каждом гейме была борьба, но Марта все их проиграла, с такой психикой на больших турнирах делать нечего, надо нанимать психолога и хорошего тренера, а то так и останется всю жизнь перспективной. 
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0
sirjoga
ось і закінчився шолом для нас, може хоч Фрухвіртова сьогодні порадує
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0
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Vik_77
Начебто й розгром,але рахунок зовсім не по грі, практично в кожному геймі була боротьба. Особисто мені Марта сподобалась, бачив її зарядженність і вогник в очах
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0
Олександр Радченко
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0
Обсервер Влад
Костюк закостеніла на юніорському рівні, в першу чергу в психологічному плані. Потенціал для хорошої стабільної гри є, але на жаль таракани в голові все ще табунами бігають...(((
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0
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