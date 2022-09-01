Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

Во втором круге украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№26 WTA).

US Open. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 3:6

Перед матчем главными вопросами была форма Азаренко и настроение Костюк. Марту в действии мы уже видели на прошлой неделе, да и в первом круге тоже. Костюк сейчас не в самых лучших своих кондициях, но к турниру была готова. На уровне второго круга ТБШ играть можно, но выигрывать далеко не у всех.

Азаренко в первом раунде не показала чего-то сверхестественного, поэтому с ней можно было сражаться на равных. Что Марта и делала за одним исключением. Как только дело доходило до важных мячей, все сразу же становилось плохо. В первом сете украинка трижды зарубилась в геймах на приеме, имела четыре брейкпоинта, но реализовать их не смогла. Было много ошибок, а на таком уровне это очень быстро ведет к поражению.

Во втором сете Азаренко без особого доминирования повела со счетом 4:0, после чего Марта включилась. Ей удалось выиграть три из четырех геймов, отыграть двойной матчбол соперницы, но на этом успехи закончились. Завершилось все невынужденной ошибкой с форхенда.

Обидно с таким счетом проигрывать матч, в котором было очень много шансов на победы. Это понимала и сама Костюк, но правильных выводов сделать не смогла.

Это была первая встреча теннисисток. Костюк в третий раз сыграла в основе US Open и впервые выбыла во втором круге.

В следующем раунде Азаренко сразится против Паулы Бадосы (№4 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).

Ранее с матча второго круга из-за болезни снялась Ангелина Калинина.