Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
Ангелина не выйдет на встречу второго раунда против чешской теннисистки
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) досрочно завершила выступления в основе Открытого чемпионата США.
Официальный сайт турнира сообщает, что украинка снялась с матча второго раунда одиночного разряда против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA).
Причина снятия – болезнь.
Anhelina Kalinina has withdrawn from singles and doubles due to illness.— WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2022
Petra Kvitova receives a walkover into the third round and will face either Garbiñe Muguruza or Linda Fruhvirtova.#USOpen
Тами образом Квитова без борьбы проходит в третий раунде, где сыграет против Гарбинье Мугурусы (№10 WTA) или Линды Фругвиртовой (№167 WTA).
Также украинка снялась и с парного разряда, где должна была сыграть в дуэте с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Их заменил американский тандем Кэтрин Харрисон / Ингрид Нил.
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