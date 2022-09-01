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  4. Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
US Open
01 сентября 2022, 18:01 | Обновлено 01 сентября 2022, 18:16
531
2

Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open

Ангелина не выйдет на встречу второго раунда против чешской теннисистки

01 сентября 2022, 18:01 | Обновлено 01 сентября 2022, 18:16
531
2
Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) досрочно завершила выступления в основе Открытого чемпионата США.

Официальный сайт турнира сообщает, что украинка снялась с матча второго раунда одиночного разряда против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA). 

Причина снятия – болезнь.

Тами образом Квитова без борьбы проходит в третий раунде, где сыграет против Гарбинье Мугурусы (№10 WTA) или Линды Фругвиртовой (№167 WTA).

Также украинка снялась и с парного разряда, где должна была сыграть в дуэте с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Их заменил американский тандем Кэтрин Харрисон / Ингрид Нил.

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Петра Квитова Ангелина Калинина US Open 2022
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Источник US Open
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Комментарии 2
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Andrey_1992
Та що за херня відбувається з Калініною???
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+1
Макс Максов
Знову травма, чи що?
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+1
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