Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) досрочно завершила выступления в основе Открытого чемпионата США.

Официальный сайт турнира сообщает, что украинка снялась с матча второго раунда одиночного разряда против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA).

Причина снятия – болезнь.

Anhelina Kalinina has withdrawn from singles and doubles due to illness.



Petra Kvitova receives a walkover into the third round and will face either Garbiñe Muguruza or Linda Fruhvirtova.#USOpen