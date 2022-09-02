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US Open
02 сентября 2022, 11:25 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:31
1568
5

Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча

Марта объяснила свою позицию

02 сентября 2022, 11:25 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:31
1568
5
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожала руку Виктории Азаренко после матча второго раунда US Open 2022.

«Я просто не думаю, что это (пожать руку) было бы правильно с моей стороны, учитывая обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь. Мне кажется, я не знаю ни одного человека [игрока из беларуси или россии], который публично осудил бы войну и действия своей власти. Поэтому мне не кажется, что я могу это поддерживать (такое поведение).

Не знаю. Это был мой выбор. У нас был отличный матч, не поймите меня неправильно. Она – большой боец, я уважаю ее как спортсменку, но это не касается того, какой она человек. Те, кто не смотрел этот матч, наверное, будут меня критиковать и говорить: «Вот же стерва, слава Богу, Вика ее обыграла, она слишком много говорит, поэтому это справедливый счет». Но на самом деле мы боролись на равных.

Если Азаренко хочет со мной пообщаться, я достаточно открыта для общения. Но были вещи, которые я сама хотела сказать ей перед игрой. Я искренне хотела ее предупредить, что не буду пожимать ей руку, потому что у нас не было личного разговора, она не говорила со мной лично, не говорила, что она думает, какова ее позиция, поэтому… Этого не было. Я не думаю, что я буду идти к ней и пытаться начать разговор», – сказала Марта.

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Источник Большой теннис Украины
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Хутин Пуйло
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+10
mayakovskiy1
Умничка
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+9
Sashamar
Там багато кейсів, хто не бачив, гляньте на btu i Костюк і Азаренко. Але тут треба мати на увазі, що професійна спільнота перш за все дивиться на професійні досягнення. Тобто слово Вікі тут важить більше, ніж слово Марти, подобається це нам чи ні, так влаштований світ. І рецепт змін теж відомий.
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-6
igor semenyk
Березні треба було в першу чергу виграти і тим самим доказати,що Украіна бачила бульбашів в одному місці(а можливості були,багато невимушених помилок),а потом розпатякувати про іі професіоналізм і повагу,як до спортсменки і про іі громадську позицію.
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-8
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