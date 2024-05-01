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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:58 |
174
0

Вице-президент УАФ: «В нашей стране достаточно футболистов для Олимпиады»

Александр Шевченко рассказал, как проходит диалог между клубами и ассоциацией

01 мая 2024, 16:58 |
174
0
Вице-президент УАФ: «В нашей стране достаточно футболистов для Олимпиады»
УАФ. Руслан Ротань

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко рассказал, как сделать так, чтобы сборная Украины U-23 поехали на Олимпийские игры 2024 в Париже в сильнейшем составе:

«Нужно доиграть клубный сезон. Я знаю, что Руслан Петрович Ротань ведет переговоры с клубами. Будем исходить из того, как будут развиваться события. В нашей стране достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во Франции. Все участники процесса ведут постоянный диалог. Есть наработки. Мы с уважением относимся к пожеланиям Руслана Ротаня и клубов. Больше конкретики будет уже ближе к завершению сезона».

Ранее Александр Шевченко прокомментировал возможное проведение Суперкубка Украины 2024 за рубежом.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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