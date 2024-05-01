Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 1 мая, проходит матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Верес» из Ровно.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 57 очков после 25 игр. У «Вереса» есть 20 пунктов после 25 встреч и 14-я позиция.

УПЛ. 5-й тур, 1 мая.

Динамо – Верес – 1:0

Голи: Ярмоленко, 40.

Трансляция матча