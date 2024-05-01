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  4. Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:33 |
522
0

Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

01 мая 2024, 16:33 |
522
0
Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В среду, 1 мая, проходит матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Верес» из Ровно.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 57 очков после 25 игр. У «Вереса» есть 20 пунктов после 25 встреч и 14-я позиция.

УПЛ. 5-й тур, 1 мая.

Динамо – Верес – 1:0

Голи: Ярмоленко, 40.

Трансляция матча

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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