ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал на сезон у Челси английского вингера

Английский вингер Каллум Хадсон-Одои перешел из лондонского «Челси» в немецкий «Байер» на правах аренды.

Арендное соглашение полузащитника будет действовать один сезон, до лета 2023 года. Каллум будет играть за команду из Леверкузена под номером 17.

Хадсон-Одои не входил в планы Томаса Тухеля на сезон. Вингер не сыграл ни минуты в первых 4 турах АПЛ.

21-летний Каллум является воспитанником «Челси», за который забил 16 голов в 126 матчах во всех турнирах (за 5 сезонов). В его активе три матча за сборную Англии.

