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Англия
29 августа 2022, 22:07 | Обновлено 29 августа 2022, 22:14
1251
0

Источник: Челси предложил Барселоне защитника за переход Обамеянга

Синие предлагают включить в сделку по габонцу защитника Маркоса Алонсо

29 августа 2022, 22:07 | Обновлено 29 августа 2022, 22:14
1251
0
Источник: Челси предложил Барселоне защитника за переход Обамеянга
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Лондонский «Челси» продолжает переговоры с испанской «Барселоной» по поводу трансфера габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры еще не завершились, а синие предлагают включить в сделку защитника Маркоса Алонсо:

«Никаких проблем со стороны игрока. Переговоры между клубами все еще продолжаются. На прошлой неделе они не были близки к соглашению, на сегодня переговоры еще не закрыты. В ближайшие 24 часа состоится важная встреча, чтобы решить, как действовать дальше. «Челси» настаивает на включении в сделку защитника Маркоса Алонсо».

В минувшем сезоне за сине-гранатовых Пьер-Эмерик Обамеянг провел 23 матча и забил 13 голов во всех турнирах.

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Барселона трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Маркос Алонсо
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