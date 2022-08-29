Источник: Челси предложил Барселоне защитника за переход Обамеянга
Синие предлагают включить в сделку по габонцу защитника Маркоса Алонсо
Лондонский «Челси» продолжает переговоры с испанской «Барселоной» по поводу трансфера габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры еще не завершились, а синие предлагают включить в сделку защитника Маркоса Алонсо:
«Никаких проблем со стороны игрока. Переговоры между клубами все еще продолжаются. На прошлой неделе они не были близки к соглашению, на сегодня переговоры еще не закрыты. В ближайшие 24 часа состоится важная встреча, чтобы решить, как действовать дальше. «Челси» настаивает на включении в сделку защитника Маркоса Алонсо».
В минувшем сезоне за сине-гранатовых Пьер-Эмерик Обамеянг провел 23 матча и забил 13 голов во всех турнирах.
Pierre Aubameyang deal. No issues on player side, negotiations are still ongoing between clubs — it wasn’t close to being agreed last week, it’s not off today. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022
Important meeting will take place in next 24h to decide how to proceed. Chelsea, insisting to include Alonso. pic.twitter.com/z7FFBs5821
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня впервые матч УПЛ был показан и Setanta Sports, и каналом УНИАН
Украинец получил высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore