Источник: Челси предложил Барселоне защитника за переход Обамеянга

Лондонский «Челси» продолжает переговоры с испанской «Барселоной» по поводу трансфера габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры еще не завершились, а синие предлагают включить в сделку защитника Маркоса Алонсо:

«Никаких проблем со стороны игрока. Переговоры между клубами все еще продолжаются. На прошлой неделе они не были близки к соглашению, на сегодня переговоры еще не закрыты. В ближайшие 24 часа состоится важная встреча, чтобы решить, как действовать дальше. «Челси» настаивает на включении в сделку защитника Маркоса Алонсо».

В минувшем сезоне за сине-гранатовых Пьер-Эмерик Обамеянг провел 23 матча и забил 13 голов во всех турнирах.

Pierre Aubameyang deal. No issues on player side, negotiations are still ongoing between clubs — it wasn’t close to being agreed last week, it’s not off today. 🚨🔵 #CFC



Important meeting will take place in next 24h to decide how to proceed. Chelsea, insisting to include Alonso. pic.twitter.com/z7FFBs5821