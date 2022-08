Обамеянг продолжит карьеру в АПЛ? Челси близок к подписанию габонца

Вчера, 18 августа, «Челси» успешно провел переговоры с агентами Обамеянга и согласовал личный контракт с габонцем. Как сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter, теперь лондонскому клубу осталось только обговорить условия сделки с «Барселоной»:

«Сказали, что встреча с «Челси» в четверг вечером была «очень позитивной», личные условия не будут проблемой — «Челси» и агенты Обаменянга согласны с контрактом. Пришло время для переговоров с «Барселоной» — цена в 30 миллионов евро считается слишком высокой».

Отметим, что ранее главный тренер «МЮ» Тен Хаг хотел видеть форварда в своей команде.

За «сине-гранатовых» Пьер-Эмерик Обамеянг провел 24 матча во всех соревнованиях и забил 13 голов, а также отдал один голевой пас.

