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  4. Тен Хаг хочет видеть в Манчестер Юнайтед Обамеянга
Англия
16 августа 2022, 18:30 |
354
0

Тен Хаг хочет видеть в Манчестер Юнайтед Обамеянга

«Манчестер Юнайтед» ищет нового форварда

16 августа 2022, 18:30 |
354
0
Тен Хаг хочет видеть в Манчестер Юнайтед Обамеянга
ФК Барселона. Пьер-Эмерик Обамеянг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в команде форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Он уже обратился с просьбой подписать 33-летнего габонца к руководству «Красных дьяволов».

Однако шансы «Манчестер Юнайтед» подписать Обамеянга оцениваются как невысокие из-за нежелания самого игрока покидать «Барселону». Ранее он отклонил предложение «Челси».

Обамеянг перешел в «Барселону» из «Арсенала» лишь в январе текущего года. На счету 33-летнего габонца 13 голов и 1 ассист в 23 матчах за каталонский клуб.

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Источник Mundo Deportivo
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