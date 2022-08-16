Тен Хаг хочет видеть в Манчестер Юнайтед Обамеянга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в команде форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Он уже обратился с просьбой подписать 33-летнего габонца к руководству «Красных дьяволов».

Однако шансы «Манчестер Юнайтед» подписать Обамеянга оцениваются как невысокие из-за нежелания самого игрока покидать «Барселону». Ранее он отклонил предложение «Челси».

Обамеянг перешел в «Барселону» из «Арсенала» лишь в январе текущего года. На счету 33-летнего габонца 13 голов и 1 ассист в 23 матчах за каталонский клуб.