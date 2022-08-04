Англия04 августа 2022, 14:26 |
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Челси заинтересован в форварде Барселоны
Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в АПЛ
04 августа 2022, 14:26 |
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«Челси» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Пока что «Челси» не делал предложения «Барселоне» - в лондонском клубе только обсуждают возможность такого трансфера. Каталонцы, скорее всего, будут готовы отпустить Обамеянга, учитывая недавнее подписание Роберта Левандовски.
Обамеянг перешел в «Барселону» из «Арсенала» лишь в январе текущего года. На счету 33-летнего габонца 13 голов и 1 ассист в 23 матчах за каталонский клуб.
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