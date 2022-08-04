Челси заинтересован в форварде Барселоны

«Челси» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока что «Челси» не делал предложения «Барселоне» - в лондонском клубе только обсуждают возможность такого трансфера. Каталонцы, скорее всего, будут готовы отпустить Обамеянга, учитывая недавнее подписание Роберта Левандовски.

Обамеянг перешел в «Барселону» из «Арсенала» лишь в январе текущего года. На счету 33-летнего габонца 13 голов и 1 ассист в 23 матчах за каталонский клуб.