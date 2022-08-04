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Англия
04 августа 2022, 14:26 |
705
0

Челси заинтересован в форварде Барселоны

Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в АПЛ

04 августа 2022, 14:26 |
705
0
Челси заинтересован в форварде Барселоны
ФК Барселона. Пьер-Эмерик Обамеянг

«Челси» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока что «Челси» не делал предложения «Барселоне» - в лондонском клубе только обсуждают возможность такого трансфера. Каталонцы, скорее всего, будут готовы отпустить Обамеянга, учитывая недавнее подписание Роберта Левандовски.

Обамеянг перешел в «Барселону» из «Арсенала» лишь в январе текущего года. На счету 33-летнего габонца 13 голов и 1 ассист в 23 матчах за каталонский клуб.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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