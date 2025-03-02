Судаков стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины

Георгий Судаков, забив два мяча «Александрии» после выхода на замену, стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины. Двумя взятиями ворот за игру отметились резервисты 27 клубов. Чаще других запасные «Динамо» - 22 раза, «Шахтера» - 20 и «Карпат» - 9.

Автором самого скоростного дубля является Константин Балабанов, который 17 апреля 2006 года в гостевом поединке «Днепра» с «Динамо» (2:0) забил свой второй мяч в ворота киевлян через 6 минут после появления на поле. Три дубля после выхода на замену сделал Андрей Шевченко, по два – 11 игроков, в том числе Георгий Судаков. 18 сентября 2021 года он дважды отличился в домашнем матче «Шахтера» с «Мариуполем» (5:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Джокеры», сделавшие два и более дубля в чемпионатах Украины