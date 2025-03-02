Судаков стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины
«Скамейка» горняков 20 раз забивала по два мяча за игру
Георгий Судаков, забив два мяча «Александрии» после выхода на замену, стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины. Двумя взятиями ворот за игру отметились резервисты 27 клубов. Чаще других запасные «Динамо» - 22 раза, «Шахтера» - 20 и «Карпат» - 9.
Автором самого скоростного дубля является Константин Балабанов, который 17 апреля 2006 года в гостевом поединке «Днепра» с «Динамо» (2:0) забил свой второй мяч в ворота киевлян через 6 минут после появления на поле. Три дубля после выхода на замену сделал Андрей Шевченко, по два – 11 игроков, в том числе Георгий Судаков. 18 сентября 2021 года он дважды отличился в домашнем матче «Шахтера» с «Мариуполем» (5:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Джокеры», сделавшие два и более дубля в чемпионатах Украины
|
Дубли
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
3
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
09.06.1996
|
Днепр (д)
|
5:1
|
|
|
Динамо
|
08.08.1997
|
Ворскла (г)
|
4:1
|
|
|
Динамо
|
30.08.1998
|
Прикарпатье (д)
|
7:0
|
2
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Динамо
|
04.05.1995
|
Верес (д)
|
7:0
|
|
|
Динамо
|
20.05.1995
|
Волынь (д)
|
3:1
|
2
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
08.06.2000
|
Днепр (г)
|
2:1
|
|
|
Шахтер
|
17.08.2000
|
Металлист (д)
|
8:0
|
2
|
Тарас КАБАНОВ
|
Карпаты
|
18.08.2001
|
Кривбасс (д)
|
3:2
|
|
|
Кривбасс
|
20.11.2005
|
Харьков (д)
|
3:1
|
2
|
Сергей МОТУЗ
|
Кривбасс
|
04.08.2007
|
Таврия (г)
|
3:4
|
|
|
Кривбасс
|
04.11.2007
|
Черноморец (д)
|
3:0
|
2
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
28.04.2007
|
Таврия (г)
|
4:2
|
|
|
Динамо
|
20.04.2008
|
Нефтяник (г)
|
3:0
|
2
|
Алексей АНТОНОВ
|
Металлист
|
05.05.2007
|
Арсенал (д)
|
5:1
|
|
|
Днепр
|
11.07.2011
|
Арсенал (г)
|
3:3
|
2
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
18.10.2009
|
Карпаты (д)
|
5:1
|
|
|
Шахтер
|
11.04.2015
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
2
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
22.03.2014
|
Металлург З (д)
|
4:0
|
|
|
Динамо
|
04.12.2015
|
Металлург З (г)
|
6:0
|
2
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д
|
02.03.2013
|
Металлист (г)
|
2:3
|
|
|
Динамо
|
03.12.2017
|
Мариуполь (д)
|
5:1
|
2
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
20.06.2020
|
Александрия (д)
|
3:2
|
|
|
Шахтер
|
15.10.2021
|
Заря (д)
|
6:1
|
2
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
18.09.2021
|
Мариуполь (д)
|
5:0
|
|
|
Шахтер
|
01.03.2025
|
Александрия (д)
|
3:0
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