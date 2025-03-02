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  4. Судаков стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 16:52 | Обновлено 02 марта 2025, 17:03
110
0

Судаков стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины

«Скамейка» горняков 20 раз забивала по два мяча за игру

02 марта 2025, 16:52 | Обновлено 02 марта 2025, 17:03
110
0
Судаков стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Георгий Судаков, забив два мяча «Александрии» после выхода на замену, стал автором 100-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины. Двумя взятиями ворот за игру отметились резервисты 27 клубов. Чаще других запасные «Динамо» - 22 раза, «Шахтера» - 20 и «Карпат» - 9.

Автором самого скоростного дубля является Константин Балабанов, который 17 апреля 2006 года в гостевом поединке «Днепра» с «Динамо» (2:0) забил свой второй мяч в ворота киевлян через 6 минут после появления на поле. Три дубля после выхода на замену сделал Андрей Шевченко, по два – 11 игроков, в том числе Георгий Судаков. 18 сентября 2021 года он дважды отличился в домашнем матче «Шахтера» с «Мариуполем» (5:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Джокеры», сделавшие два и более дубля в чемпионатах Украины

Дубли

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

3

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

09.06.1996

Днепр (д)

5:1

Динамо

08.08.1997

Ворскла (г)

4:1

Динамо

30.08.1998

Прикарпатье (д)

7:0

2

Павел ШКАПЕНКО

Динамо

04.05.1995

Верес (д)

7:0

Динамо

20.05.1995

Волынь (д)

3:1

2

Алексей БЕЛИК

Шахтер

08.06.2000

Днепр (г)

2:1

Шахтер

17.08.2000

Металлист (д)

8:0

2

Тарас КАБАНОВ

Карпаты

18.08.2001

Кривбасс (д)

3:2

Кривбасс

20.11.2005

Харьков (д)

3:1

2

Сергей МОТУЗ

Кривбасс

04.08.2007

Таврия (г)

3:4

Кривбасс

04.11.2007

Черноморец (д)

3:0

2

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

28.04.2007

Таврия (г)

4:2

Динамо

20.04.2008

Нефтяник (г)

3:0

2

Алексей АНТОНОВ

Металлист

05.05.2007

Арсенал (д)

5:1

Днепр

11.07.2011

Арсенал (г)

3:3

2

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

18.10.2009

Карпаты (д)

5:1

Шахтер

11.04.2015

Черноморец (д)

5:0

2

Олег ГУСЕВ

Динамо

22.03.2014

Металлург З (д)

4:0

Динамо

04.12.2015

Металлург З (г)

6:0

2

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д

02.03.2013

Металлист (г)

2:3

Динамо

03.12.2017

Мариуполь (д)

5:1

2

ТЕТЕ

Шахтер

20.06.2020

Александрия (д)

3:2

Шахтер

15.10.2021

Заря (д)

6:1

2

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

18.09.2021

Мариуполь (д)

5:0

Шахтер

01.03.2025

Александрия (д)

3:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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