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  4. «Желаю импичмента». Экс-игрок Динамо – о встрече Зеленского с Трампом
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 10:56 |
1162
1

«Желаю импичмента». Экс-игрок Динамо – о встрече Зеленского с Трампом

Артем Кравец не в восторге от действий президента США

02 марта 2025, 10:56 |
1162
1
«Желаю импичмента». Экс-игрок Динамо – о встрече Зеленского с Трампом
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Кравец высказался о скандальной встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом:

«Я очень сильно горжусь нашим Президентом Владимиром Зеленским! Это еще одно подтверждение, что украинцы сделали правильный выбор. А Трампу желаю как можно более быстрого импичмента, все равно он неизбежен».

Ранее на конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа отреагировал пророссийский Каха Каладзе.

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Артем Кравец российско-украинская война Владимир Зеленский Дональд Трамп Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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