«Желаю импичмента». Экс-игрок Динамо – о встрече Зеленского с Трампом
Артем Кравец не в восторге от действий президента США
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Кравец высказался о скандальной встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом:
«Я очень сильно горжусь нашим Президентом Владимиром Зеленским! Это еще одно подтверждение, что украинцы сделали правильный выбор. А Трампу желаю как можно более быстрого импичмента, все равно он неизбежен».
Ранее на конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа отреагировал пророссийский Каха Каладзе.
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