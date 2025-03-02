«Желаю импичмента». Экс-игрок Динамо – о встрече Зеленского с Трампом

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Кравец высказался о скандальной встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом:

«Я очень сильно горжусь нашим Президентом Владимиром Зеленским! Это еще одно подтверждение, что украинцы сделали правильный выбор. А Трампу желаю как можно более быстрого импичмента, все равно он неизбежен».

Ранее на конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа отреагировал пророссийский Каха Каладзе.