2 марта на «стадионе имени Валерия Лобановского» проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» и «Рух».

Уже в самом начале встречи луганский коллектив открыл счет на табло благодаря точному удару Александра Яцыка.

Удвоил преимущество «Зари» капитан команды Филипп Будковский. Главный нападающий выиграл верховую дуэль и ударом от штанги во второй раз прошил ворота соперника.

ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари