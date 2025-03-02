Украина. Премьер лига02 марта 2025, 17:05 | Обновлено 02 марта 2025, 17:09
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ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари
Львовское «Рух» уступает со счетом 0:2
02 марта 2025, 17:05 | Обновлено 02 марта 2025, 17:09
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2 марта на «стадионе имени Валерия Лобановского» проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» и «Рух».
Уже в самом начале встречи луганский коллектив открыл счет на табло благодаря точному удару Александра Яцыка.
Удвоил преимущество «Зари» капитан команды Филипп Будковский. Главный нападающий выиграл верховую дуэль и ударом от штанги во второй раз прошил ворота соперника.
ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари
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