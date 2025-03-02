Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 17:05 | Обновлено 02 марта 2025, 17:09
216
0

ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари

Львовское «Рух» уступает со счетом 0:2

02 марта 2025, 17:05 | Обновлено 02 марта 2025, 17:09
216
0
ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари
ФК Заря. Филипп Будковский

2 марта на «стадионе имени Валерия Лобановского» проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» и «Рух».

Уже в самом начале встречи луганский коллектив открыл счет на табло благодаря точному удару Александра Яцыка.

Удвоил преимущество «Зари» капитан команды Филипп Будковский. Главный нападающий выиграл верховую дуэль и ударом от штанги во второй раз прошил ворота соперника.

ВИДЕО. Настоящий капитан. Будковский удвоил преимущество Зари

По теме:
Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух
Стали известны стартовые составы матча Верес – Колос
Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Филипп Будковский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Бокс | 02 марта 2025, 07:45 23
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча

Чемпион мира по версии WBA в легком весе сохранил титул

ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
Футбол | 02 марта 2025, 13:13 13
ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью

Анна Зубкова продолжает делиться с подписчиками пикантным контентом

Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Футбол | 02.03.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 02.03.2025, 17:14
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Футбол | 02.03.2025, 07:25
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 11
Футбол
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
01.03.2025, 01:00
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 9
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 81
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем