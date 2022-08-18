Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:2. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.
«Днепр-1» – АЕК Ларнака - 0:2
Альтман, 16, Миличевич, 30
«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут (Громов, 46) – Бланко, Пихаленок, Пурита – Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Бабенко, Рубчинский, Назаренко.
АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву, Альтман, Оер – Дьюрчо, Лопеш, Фараж.
Запасные: Пирич, Стилианидис, Касас, Бруну Гамма, Ромо, Тричковски, Олатунджи, Кипрос, Наум, Андреу, Мамас.
Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).
Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).
В четверг, 18-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и кипрский АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 21:00.
В такое тяжелое для страны время для днепровского «Днепра-1» нашелся повод для небольшого количества положительных эмоций – команда под руководством Александра Кучера совсем скоро дебютирует не только с новым главным тренером во главе, но и впервые сыграет официальный международный поединок. Групповой этап Лиги Европы УЕФА – вот главный приз для победителя двухматчевой дуэли на стадии плей-офф квалификации. Очевидно, что нам бы хотелось, чтобы украинских команд в осенней части еврокубков было три, и при этом чтобы они все играли в турнирах максимально доступного уровня.
- Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака. За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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Крупная победа Днепра-1
5 голосов 11.9 %
Минимальная победа Днепра-1
22 голоса 52.38 %
Ничья
10 голосов 23.81 %
Минимальная победа АЕК Ларнака
3 голоса 7.14 %
Крупная победа АЕК Ларнака
2 голоса 4.76 %
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