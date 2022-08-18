Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:2. Текстовая трансляция. LIVE
Лига Европы
Днепр-1
50 0 : 2
АЕК Ларнака
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 августа 2022, 20:55 | Обновлено 18 августа 2022, 22:09
5955
49

Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:2. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

18 августа 2022, 20:55 | Обновлено 18 августа 2022, 22:09
5955
49
Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:2. Текстовая трансляция. LIVE
СК Днепр-1

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.

«Днепр-1» – АЕК Ларнака - 0:2

Альтман, 16, Миличевич, 30

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут (Громов, 46) – Бланко, Пихаленок, Пурита – Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Бабенко, Рубчинский, Назаренко.

АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву, Альтман, Оер – Дьюрчо, Лопеш, Фараж.

Запасные: Пирич, Стилианидис, Касас, Бруну Гамма, Ромо, Тричковски, Олатунджи, Кипрос, Наум, Андреу, Мамас.

Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

В четверг, 18-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и кипрский АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 21:00.

В такое тяжелое для страны время для днепровского «Днепра-1» нашелся повод для небольшого количества положительных эмоций – команда под руководством Александра Кучера совсем скоро дебютирует не только с новым главным тренером во главе, но и впервые сыграет официальный международный поединок. Групповой этап Лиги Европы УЕФА – вот главный приз для победителя двухматчевой дуэли на стадии плей-офф квалификации. Очевидно, что нам бы хотелось, чтобы украинских команд в осенней части еврокубков было три, и при этом чтобы они все играли в турнирах максимально доступного уровня.

  • Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Опрос

Голосов 42
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги Европы между командами Днепр-1 и АЕК Ларнака, который пройдет 18 августа в Кошице.

Крупная победа Днепра-1

5 голосов 11.9 %

Минимальная победа Днепра-1

22 голоса 52.38 %

Ничья

10 голосов 23.81 %

Минимальная победа АЕК Ларнака

3 голоса 7.14 %

Крупная победа АЕК Ларнака

2 голоса 4.76 %

Результаты
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
По теме:
Днепр-1 – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча
Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
АЕК Ларнака Днепр-1 Днепр-1 - АЕК Ларнака текстовая трансляция Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»
Футбол | 18 августа 2022, 20:13 10
Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»
Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»

Экс-тренер «Динамо» – о матче против «Бенфики»

Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
Футбол | 18 августа 2022, 19:05 3
Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм

Итальянский клуб готов отпустить украинца за 22 миллионов евро

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.08.2022, 00:23
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 18.08.2022, 04:55
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Комментарии 50
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Милан Милан
Это какой то трэш. Кто эти люди в составе? Пуриты и т.д. Громов и Назаренко на банке а этот мотлох на поле. Ну и Кучер понятно, тренер сомнительной квалификации. Разочарование - это очень мягко сказано.
Ответить
+4
Serggio007
Капець.. Хоча у країні війна...  Що можна було очікувать..  Але грають неначе за миску борщу,  а не за честь клубу і за країну... Ну і "тренерський геній"  присутній.... 
Ответить
+3
Sergio Conelli
Пердяне показывают класс нашего футбола  3-я сила уГпл, епт 
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Денис Торопцев
І тут все зрозуміло.....добраніч.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Алексей Левченко
Чергові інваліди
Ответить
+3
nikin1220
передайте хтось Циганику, що Довбик говориться через И а не І... в мене ского кров із вух піде. А по грі навіть немає, що писати.. Таке дно
Ответить
+2
Igor_Avtoigor
Еще целый второй тайм, чего ноете? Могут отыграть два мяча, ох и черти а не болельщики, хочется плюнуть в ебло каждому кто тут поносит Днепр1
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Претендент на чемпіонство УПЛ!? Ну ну
Ответить
+1
Vladislav Pohily
Раніше казали, що якщо нащі клуби почнуть продавати молоді таланти, то ми будемо на рівні чемпіонату Хорватії. Тепер би до того рівня ще дорости.
Ответить
+1
BERNARDOS
Довбик, довби їх
Ответить
+1
Серж Пир
Вот он уровень угпл во всей красе. Динамо еще что-то показало, в то время как Пердь уже во втором тайме -2.
Ответить
0
Серж Пир
Помойные днари
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Lion
Саня кучер сделает днепр чемпионом.....
Ответить
0
inspekcha85
Как же всё печально... уже Кипр возит.скоро  будем в Европу выставлять по минимуму клубов.
Ответить
0
Николай Оноприенко
щяс еще шахтер обострется всем 
Ответить
0
Михайло Кудієнко
Кучер молодець,  створив команду що  команда Кіпру їх катає як аматорів,  нащо було той цирк з переходом і мільйоном компенсації
Ответить
0
VitosKH
Пердяне,спасибо за миллион за Кучера
Ответить
0
DK1961
Наверное Днепр-1 отправится в Лигу конференций. Ну и скорее всего дальше ему и киевлянам будет (может быть) легче - соперники будут слабее. Ну это так. чисто теория. На практике пока все хреново. И просвета не вижу
Ответить
0
Dell Dnieper
цікаво, як це 2+2 втрутилася в трансляцію? 
Ответить
0
Ivan Vismutenko
Хотелось бы без первого блина комом
Ну а греки это греки и разогнаться не дадут тем более там ещё и Альтман с кучей негреков 
Напоминает немолдавский Шериффффффф
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
16.08.2022, 23:23 4
Футбол
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
16.08.2022, 20:10 5
Футбол
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 5
Бокс
ВИДЕО. Магия скорости. Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
ВИДЕО. Магия скорости. Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
17.08.2022, 09:28
Бокс
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 82
Футбол
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
16.08.2022, 22:53 12
Теннис
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
16.08.2022, 20:50 8
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности