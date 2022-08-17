В плей-офф квалификации Лиги Европы «Днепр-1» сыграет с представителем Кипра – скромным по европейским меркам АЕКом из Ларнаки. В отличие от большинства украинских участников еврокубков, «Днепр-1» решил проводить домашние матчи не в Польше, а в другой соседней стране – Словакии. Если точнее – в городе Кошице.

«Днепр-1»

«Днепр-1» вступает в борьбу в еврокубках предпоследним из украинских клубов, и делает это команда в тот момент, когда «Ворскла» и «Заря» уже успели из них вылететь. В то же время, «Днепру-1» еврокубковая осень гарантирована – в случае поражения в противостоянии с АЕКом команда Александра Кучера выступит в групповом этапе третьего по рангу евротурнира – Лиги конференций.

За нынешнее лето в большинстве украинских клубов, которые выступают в еврокубках, произошли большие перемены. «Днепр-1» не стал исключением, более того: изменения тут самые значительные, можно сказать, фундаментальные. Если в других клубах они коснулись состава команды, в некоторых – тренерского штаба, то у «Днепра-1» - даже высшего менеджмента клуба.

Речь идет о переходе из харьковского «Металлиста» такого известного функционера, как Евгений Красников, который был назначен на должность спортивного директора клуба. Вместе с ним пришел и главный тренер харьковчан Александр Кучер. Он заменит хорвата Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в донецкий «Шахтер» - отказаться от гарантированного участия в Лиге чемпионов было сложно.

Большие изменения произошли и в составе «Днепра-1». При чем, в отличие от большинства украинских клубов, нельзя сказать, что «Днепр-1» стал слабее. Да, был продан в «Брентфорд» талантливый Егор Ярмолюк, так и не вернулся в клуб Невен Джурасек, ушел основной вратарь Валентин Кожокару.

Однако и усиление есть солидное. «Днепр-1» - по сути, единственный клуб УПЛ, который, несмотря на войну в Украине, продолжает приглашать легионеров, в том числе и из Южной Америки (а разве с Красниковым могло быть по-другому?). Самый именитый из них – хавбек Доминго Бланко, на счету которого есть даже один матч в составе сборной Аргентины. Из украинских новичков отметим Артема Громова и Владимира Танчика.

Также на протяжении всего лета ходили слухи о продаже главной звезды «Днепра-1», Артема Довбика. И сейчас, под конец лета, возник новый вариант в Серии А – «Салернитана». Посмотрим, чем закончится эта история, но пока что Довбик остается в команде. В общем, материал у Александра Кучера качественный и интересный, а что получится из него слепить – это уже другой вопрос.

АЕК Ларнака

Соперник «Днепра-1», АЕК из Ларнаки – клуб по европейским меркам скромный. Но в прошлом сезоне команда Хосе Луиса Ольтры финишировала второй в чемпионате Кипра и завоевала право стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Оттуда АЕК во втором раунде вылетел от датского «Мидтьюлланда» и опустился в Лиге Европы, где по сумме двух матчей был пройден не самый простой соперник – сербский «Партизан» (2:1, 2:2). Поэтому недооценивать кипрский клуб не стоит, особенно команде, у которой и самой еврокубкового опыта кот наплакал.

Прогноз на противостояние

Букмекеры шансы команд в первом матче оценивают как практически равные, но небольшое преимущество все же отдают «Днепр-1». Мы также верим в то, что дебют Александра Кучера получится успешным. Наш прогноз – победа «Днепра-1», коэффициент 2,54.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Валеф, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Сарапий, Бланко, Назаренко, Громов, Пихаленок, Довбик.

АЕК Ларнака: Пирич – Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес – Ледеш, Ойер – Дьюрчо, Тричковски, Фараж – Олатунджи.

18 августа, среда