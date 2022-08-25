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Лига Европы
Проходит дальше АЕК Ларнака
25.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 0
Днепр-1
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Лига Европы
25 августа 2022, 20:52 | Обновлено 25 августа 2022, 21:26
3673
18

Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу

Днепряне будут выступать в Лиге конференций

25 августа 2022, 20:52 | Обновлено 25 августа 2022, 21:26
3673
18
Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу
СК Днепр-1

Первый матч на прошлой неделе оставил двоякие впечатления. Первый тайм тогда оказался провальным, а во втором «днепрян» словно подменили. Гол Александра Сватка оставлял неплохие шансы на общий проход дальше, но для этого нужно было как минимум победить на Кипре.

Состав «Днепра-1» претерпел некоторые коррективы. В частности, в опорную зону вместо дисквалифицированного Сарапия вышел Бабенко, Логинов в центре защиты сменил Адамюка. Также не оказалось в составе Когута и Пуриты – при наличии на поле Громова можно было говорить об игре в два форварда, что было не удивительно, учитывая необходимость побеждать.


Фото - Днепр-1

Первых моментов (дальний удар Громова в дебюте можно считать пристрелкой) пришлось ждать четверть часа – команды снова привыкали друг к другу. Тогда начался настоящий фейерверк моментов – то Миличевич с острого угла мог забивать головой в пустые ворота, то Довбик издалека пробил рядом со штангой, то вратарь отразил дальний плотный удар Бланко. Но это все было ничто против двух голевых моментов, один из которых оказался результативным. Дьюрчо слева сместился в центр и пробил с линии штрафной - мяч влетел в сетку, хотелось обложить крепкими словами вратаря Валефа, но повтор показал, что там был рикошет (может, даже два), дезориентировавший бразильца. Буквально сразу же Сваток отвечал, но, добивая с нескольких метров головой после того, как Пирич отбил перед собой, умудрился пробить выше.

Игра, как и в первом тайме, перешла на половину киприотов. Начались попытки пробить вратаря АЕКа издалека, но неплохие удары Довбика и Пихаленка были немного неточны. Однако тотальный контроль и доминация поддерживали веру в положительный результат.

Супермомент был у Бусанелло, которого эффектным пасом вывел на удар слева Пихаленок. Но пробить вратаря не удалось, мяч отпрыгнул на дальнюю штангу, где никого не оказалось. Но мяч снова побывал в сетке наших ворот – Валеф не удержал несложный навес и забросил мяч в ворота. К счастью, у форварда, который с ним боролся, был или оффсайд, или он фолил против кипера, но арбитр уверенно показал, что гол не засчитан. Можно было выдохнуть.


Фото - Днепр-1

Ненадолго. Еще одна атака с правого фланга защиты «днепрян» оказалась роковой – Лопес после суеты в штрафной на рефлексе махнул ногой по мячу и сам удивился, что тот влетел в ворота. Как Валеф в этой ситуации выбирал позицию – большая загадка. Замена во вратаря в перерыве не из-за травмы – редкий случай, но, пожалуй, стоило бы на него пойти. Но это должно было произойти после перерыва. До него Пихаленок еще мог сократить разрыв, но удар в ближний угол метров с 10 вытащил Пирич.

Во втором тайме в рамке остался тот же Валеф. Оставалось надеяться, что игра в нашей половине будет проходить редко. Правда, вера в то, что удастся забить трижды, была такая себе.

Активность гостей в начале тайма была прогнозируемой. Что им еще оставалось? Забить тоже можно было в начале тайма – Пихаленок снова выдал прекоасный пас вразрез, Бланко справа вышел на свидание с кипером под острым углом, но вместо удара или паса решил обыграть Пирича. Неудачно.

«Днепряне» еще по инерции атаковали, но после того, как на поле вышел Когут вместо Громова, все стало ясно – в матчах, где нужно победить любой ценой, таких замен не делают. Да и выход на поле Рубчинского ясно показал, что тренеры смирились с поражением и дают поиграть молодым футболистам.

Полумоменты Громова и Довбика даже вспоминать не хочется. А сумбур на поле, который, наверное, должен был называться игрой ва-банк, закончился еще одним голом - Энлезу классно поймал мяч на ногу после заброса справа и с нескольких метров мощно пробил над Валефом.


Фото - Днепр-1

Конца игры начали ждать все – настолько все стало ожидаемо. Игра так и закончилась со счётом 3:0. АЕК отправляется в групповой этап Лиги Европы, а «Днепр-1» продолжит выступления в Лиге конференций. Позволю себе сделать прогноз, что к концу группового турнира будет набрана более-менее хорошая форма, но будет уже поздно.

Таким образом, украинские команды в этом сезоне вылетели от шведов, румын и киприотов. Придется в будущем для наших клубов (не «Динамо» или «Шахтера», конечно, а других евробойцев) ждать встреч с командами условных Мальты или Люксембурга, при всем к ним уважении, чтобы пройти хоть кого-нибудь.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч (первый матч – 2:1)

АЭК Ларнака – «Днепр-1» – 3:0

Дьюрчо (21), Лопеш (45), Энглезу (78) – Густаву (61), Лопеш (74)

Густаву (61), Лопеш (74), Гарсия (90+1) – Логинов (13), Бабенко (42)

АЕК Ларнака: Пирич, Энглезу (Бруну Гама, 87), Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо (Наум, 83), Альтман (Гарсия, 74), Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 74).

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Логинов (Рубчинский, 73), Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 69), Довбик.

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «АЕК Арена» (Ларнака, Кипр)

АЕК ЛАРНАКА - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 19
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Vladislav Pohily
Хто вже нас тільки не возить: шведи, румуни, кіпріоти, минулого року
фіни, казахи. Рівень футболу дно дном, зате по скандалах, кабінетним інтригам попереду всієї планети.
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+14
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an52
Цікаво де знайшли це чудо в рамці. Хто взагалі вирішив що це воротар? 
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+6
shoko
Я вважаю назва опису матчу повинна бути дещо інакша: "Атакували одні - вміють грати у футбол інші"
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+3
Dmitriy Svistak
ось такий наш рівень без легіонерів.
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+3
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Pecheneg2004
Прогноз спорт.юа минимальная победа Днепра-1  
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+3
Max77
Неужели самим этим «футболистам» не интересно бить по воротам, забивать, включать скорости??? Не можете-бросьте!!! Из года в год одна и та же картина…надувают щеки, дают интервью и ноль…
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+2
DK1961
И еще: украв тренера у Днепра-1 Шахтер развалил сразу три клуба - собственно сам Шахтер (хорват не спасет, пока наиграет состав два года пройдет - но серун с палкиндом столько терпеть не будут), Днепр-1 и Метал (откуда в свою очередь сбежали тренеры и часть игроков в Днепр-1). Бардак полный...
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+2
andruha40
Ще одна безвольна команда
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+1
Анатолий Басов
Та невже нема воротаря нашого, українця. Помилка в першому матчі, не то що дитячі, дворова і що знов приліт. Кучер роби висновки.
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+1
veter
Баскетбол интересней смотреть. Там наши хоть забивают
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0
BekXan
Мене дивує в усіх наших команд в еврокубках одна річ.Те що рівень футболу впав це зрозуміло те що пішли гравці і т.і. це теж але дивує безхребетність і небажання.Пограли пропустили руки звісили на цьому все.Я цього не розумію.Ви не на фронті у вас не накривають ракетними обстрілами чого всі команди виглядають як лайно?Я не бачу команду і футболістів які б поле перепахували і билися так наче це матч фіналу.Навіть програвати можна по різному.Навіть програти 4-0 або 3-0 можна так щоб питань не було.От що робили ці 11 гравців на полі?11 слимаків яким начхати.Вийшли зіграли поїхали додому.Ви можете програти достойно ?Хоч по воротах бити?Може нашим футболістам для профілактики відправити на нуль посидіти пару днів в окопах для мотивації і бажання грати?Ви вийшли в еврокубки якого дідька таке відношення?Так футбол впав але чому немає ні бажання ні характеру в футболістів що це таке?
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0
Dmitriy Svistak
в принципі за те що на них будувалася структура тепер і платимось,
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0
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Soyer
Їхали козаки,їхали додому...
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0
Фанькин кот
Фаня, а ну-ка объясни, почему это все твои "жыдовские" клубишки (сурков+каломоя) так бездарно играют в еврокубках? Даже нам кошакам непонятно. Жду глубокого анализа и разбора игр от тебя. Оправдывай звание главного бота sport.ua, Фаня.
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-2
DK1961
Думаю дальше в Европе очки в этом году может принести только Динамо. Россию в таблице обгоним. а дальше тьма...
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-2
veter
И сразу надо подавать протест в УЕФА на флаг Греции за воротами!!!
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-5
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