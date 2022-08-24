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Лига Европы
АЕК Ларнака
25.08.2022 19:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 августа 2022, 00:23 | Обновлено 24 августа 2022, 00:44
167
0

АЕК Ларнака – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча плей-офф раунда Лиги Европы

24 августа 2022, 00:23 | Обновлено 24 августа 2022, 00:44
167
0
АЕК Ларнака – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1». Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

В первом матче, который состоялся в словацком Кошице, днепряне проиграли кипрскому клубу со счетом 1:2. Результативный удар Александра Сватка на последних минутах позволяет украинским болельщикам надеяться на благоприятный для команды Александра Кучера итог противостояния в Ларнаке. Победитель двухматчевой дуэли между АЕКом и «Днепром-1» будет выступать в групповом раунде Лиги Европы, а проигравший станет участником группового турнира Лиги конференций. Отметим, что после вояжа на Кипр днепрян ждет непростое испытание в рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги – встреча с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.

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Лига Европы АЕК Ларнака Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1 текстовая трансляция
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Источник Sport.ua
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