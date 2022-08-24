В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1». Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

В первом матче, который состоялся в словацком Кошице, днепряне проиграли кипрскому клубу со счетом 1:2. Результативный удар Александра Сватка на последних минутах позволяет украинским болельщикам надеяться на благоприятный для команды Александра Кучера итог противостояния в Ларнаке. Победитель двухматчевой дуэли между АЕКом и «Днепром-1» будет выступать в групповом раунде Лиги Европы, а проигравший станет участником группового турнира Лиги конференций. Отметим, что после вояжа на Кипр днепрян ждет непростое испытание в рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги – встреча с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.