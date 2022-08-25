Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУЧЕР: «Так сложилось, что нам пробили трижды по воротам и забили 3 гола»
Лига Европы
Проходит дальше АЕК Ларнака
25.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 0
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 августа 2022, 22:25 | Обновлено 25 августа 2022, 22:54
985
6

КУЧЕР: «Так сложилось, что нам пробили трижды по воротам и забили 3 гола»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал поражение от кипрского АЕК

25 августа 2022, 22:25 | Обновлено 25 августа 2022, 22:54
985
6
КУЧЕР: «Так сложилось, что нам пробили трижды по воротам и забили 3 гола»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против кипрского АЕК (0:3).

– Насколько для вас сегодняшняя игра была тяжелой?

– Я не скажу, что нам очень тяжело было играть. Мы тоже рассчитывали пройти дальше, стремились победить, но так сложилась игра, что нам трижды пробили по воротам и забили три гола. Конечно, были ошибки, которых можно было не допускать. Мы разговаривали об этом с ребятами, указывали на это, но какой-то нефарт сегодня у нас был. Конечно, я не могу упрекнуть ребят в стремлении – они хотели победить и играли с большим желанием. У меня здесь к ним нет никаких претензий. Но сегодня победитель – АЕК, которого я хочу поздравить с этой победой и попадающий в группу Лиги Европы. Мы тоже хотели туда попасть.

– В чем АЕК сегодня был сильнее? Возможно, соперник вас чем-то удивил?

– Для нас никаких новинок со стороны соперника не было. Мы играли так же, как и планировали. Но, повторюсь, те ошибки, которые мы допустили в защите, мы к ним всех готовились. Мы знали, как Дьюрчо смещается в центр, и нужно было там страховать, но, видимо, отключились. Второй гол я вообще не понимаю, как там мяч в ворота попал, хотя удар накрывали. Ну, а третий гол был, когда мы уже пошли отыгрываться, а соперник сыграл на контратаке. По сегодняшней игре мы должны были забивать, но хорошо сыграл вратарь АЕК, выручавший свою команду и отразивший много ударов.

– Влияет ли ситуация в Украине на игру команды?

– Конечно, все это очень не легко, а тяжело. Мы все переживаем, что такая ситуация в Украине. И есть очень тревожные моменты, мы ведь живем одним днем.

– А насколько тяжело было готовиться к матчам?

– У нас сейчас обойма 15 игроков. Многие не хотят приезжать к нам, из-за войны в Украине. Да, мы готовились в Словении, потом был переезд в Словакию, мы постоянно на чемоданах. Сегодня мы сыграли здесь, а 28 августа уже матч против киевского «Динамо» во Львове. Надо будет лететь в Польшу, а затем несколько часов добираться автобусом до Львова. Мы постоянно будем в пути. Так будет все время.

– Сегодня на стадионе было много болельщиков из Украины. Помогало ли это команде?

– Да, конечно, мы слышали поддержку, и я лично ее ощущал. Было много украинских болельщиков, проживающих на Кипре. Это все очень приятно. Спасибо, что они нас поддерживали. Нам это было очень важно.

По теме:
Лига Европы. Фенербахче и Лудогорец вышли в групповой этап (обновляется)
НАЗАРЕНКО: «Футбол – штука несправедливая. В наши ворота залетало все»
АЕК Ларнака – Днепр-1 - 3:0. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Александр Кучер АЕК Ларнака Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 25 августа 2022, 11:30 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в группу (обновляется)
Футбол | 25 августа 2022, 22:43 0
Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в группу (обновляется)
Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в группу (обновляется)

Проходят ответные матчи плей-офф квалификации

Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 25.08.2022, 19:50
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
Футбол | 25.08.2022, 01:59
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»
Футбол | 25.08.2022, 20:50
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Webracer
Де ви того голкіпера знайшли? Вам українських голкіперів не вистачило?
Ответить
+5
an52
Ну якщо у вас якесь непорозуміння стоїть у воротах, то не дивно що кожен удар в створ буде залітати
Ответить
+3
Іван Лапечук
Так склалося, що кіпріоти вас в обох матчах обісцяли
Ответить
+3
Nick.Grabowski
Кучер - це той тренер, що керував клубом Терехова-Ярославського?
Ответить
+3
Выталкиватель парашутистов
Несколько дней назад, на этом сайте, я написал, что Днепр свою троечку получит.... Как в воду глядел, аж  неудобно как-то...
Ответить
0
Dnipro1995-55
... ...«Так сложилось, что нам пробили трижды по воротам и забили 3 гола»...высказался, случайно, но наблюдательно,блин, некий гражданин, исполняющий обязанности главного тренера. В этом вся будущность Днипра-1 с эНтими робятами!   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
24.08.2022, 22:59 8
Бокс
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
24.08.2022, 23:59 14
Бокс
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
24.08.2022, 11:55 32
Футбол
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
25.08.2022, 06:10
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
24.08.2022, 10:20 74
Футбол
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
24.08.2022, 14:25 31
Бокс
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
24.08.2022, 10:40 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
25.08.2022, 14:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности