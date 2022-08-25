В четверг, 25 августа «Днепр-1» в ответном матчей плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде проиграл АЕКу из Ларнаки - 0:3.

Составы команд:

АЕК Ларнака: Пирич, Энглезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо, Альтман, Фараж, Лопеш.

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Логинов, Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Громов, Довбик.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 - Дьюрчо, 21-я минута:

2:0 - Рафа Лопес, 45-я минута:

3:0 - Энглезу, 78-я минута: