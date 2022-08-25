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Лига Европы
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25.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 0
Днепр-1
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Лига Европы
25 августа 2022, 21:42 | Обновлено 25 августа 2022, 23:11
2960
2

АЕК Ларнака – Днепр-1 - 3:0. Видео голов и обзор матча

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы

25 августа 2022, 21:42 | Обновлено 25 августа 2022, 23:11
2960
2
АЕК Ларнака – Днепр-1 - 3:0. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В четверг, 25 августа «Днепр-1» в ответном матчей плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде проиграл АЕКу из Ларнаки - 0:3.

Составы команд:

АЕК Ларнака: Пирич, Энглезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо, Альтман, Фараж, Лопеш.

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Логинов, Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Громов, Довбик.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 - Дьюрчо, 21-я минута:

2:0 - Рафа Лопес, 45-я минута:

3:0 - Энглезу, 78-я минута:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Никос Энглезу (АЕК Ларнака).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Лопеш (АЕК Ларнака).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Дьюрчо (АЕК Ларнака).
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АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Днепр-1 Днепр-1 Лига Европы видео видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
ну і воротар у них ще той клоун
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Istm
Вигребти від клубу з Кіпру 1:5 - це успіх.
Дніпро, самим не соромно взагалі?
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+1
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