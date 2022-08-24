«Днепр-1» отправляется на Кипр, и в четверг, 25 августа все-таки попытается пробиться в групповой этап Лиги Европы. Первый, формально домашний матч, команда Александра Кучера проиграла со счетом 1:2.

АЕК Ларнака

В первом матче раунда плей-офф, который проходил в Кошице (Словакия), АЕК Ларнака довольно неожиданно победил со счетом 2:1. Ключом к успеху команды испанца Хосе Луиса Ольтры стала реализация моментов – в других игровых компонентов АЕК не выглядел сильнее «Днепра-1».

Как и украинская команда, АЕК в уик-энд между двумя матчами отдыхал. Чемпионат Кипра стартует еще на несколько дней позже, чем Украинская Премьер-лига – 26 августа. Тем не менее, игровой практики в официальных матчах в нынешнем сезоне у АЕКа намного больше, чем у «Днепра-1».

Сначала подопечные Ольтры вылетели в квалификации Лиги чемпионов в серии пенальти от датского «Мидтьюлланда», а затем уже в Лиге Европы прошли сербский «Партизан». Так или иначе, четыре официальных матча, один из которых перешел в овертайм – важный фактор, который позволяет говорить о лучшем игровом тонусе в начале сезона.

«Днепр-1»

Дебют в еврокубках для «Днепра-1» получился неудачным – команда Александра Кучера в домашнем поединке проиграла АЕКу со счетом 1:2. Однако в плане игры украинский клуб выглядел как минимум не хуже: судьбу первого матча решила слабая реализация своих момент и досадные ошибки в обороне. Речь, прежде всего, о втором голе, причиной которого стала ошибка на выходе нового голкипера «Днепра-1» Валефа.

Тем не менее, домашнее поражение 1:2 – это далеко не катастрофа. Особенно сейчас, когда правило выездного гола в еврокубках отменено. Поэтому «Днепру-1» стоит не посыпать голову пеплом, а постараться реализовать то преимущество, которое было заметно в первом матче.

Как и АЕК Ларнака, «Днепр-1» в уик-энд между двумя матчами отдыхал. Хотя Александр Кучер, учитывая нехватку игровой практики, наверняка предпочел бы играть. Новый сезон УПЛ стартовал как раз в этот мид-уик, однако матч «Днепра-1» в первом туре против «Александрии» был перенесен аж на 16 ноября. А уже в воскресенье, 28 августа, «Днепру-1» предстоит сыграть с «Динамо» Киев.

Одной из главных интриг последних дней летнего трансферного окна является судьба лидера атак «Днепра-1», Артема Довбика, который может перейти в итальянскую «Салернитану». Тем не менее, пока что никакой конкретики в этом направлении нет, и на ответный матч форвард сборной Украины в полном распоряжении тренерского штаба «Днепра-1». Не исключено, что и возможность выступить на групповом этапе Лиги Европы повлияет на решение самого Довбика.

Прогноз на противостояние

После выездной победы букмекеры, конечно же, считают АЕК Ларнаку фаворитом ответного матча. Однако мы считаем, что «Днепру-1» по силам совершить камбэк и победить в ответном матче (имеются в виду 90 минут основного времени). Коэффициент на это – 3,9. Довольно высока вероятность того, что победа эта будет минимальной, и матч перейдет в овертайм. А там уже на первый план выйдет физическая готовность.

Ориентировочные составы:

АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву, Альтман, Оер – Дьюрчо, Лопеш Ромо, Фараж.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут – Бланко, Пихаленок, Назаренко – Довбик.

25 августа, черверг