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Лига Европы
Днепр-1
18.08.2022, FT 1 : 2
АЕК Ларнака
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Лига Европы
18 августа 2022, 22:56 | Обновлено 18 августа 2022, 23:19
1639
23

Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице

Коллектив Александра Кучера уменьшил собственные шансы на участие в Лиге Европы

18 августа 2022, 22:56 | Обновлено 18 августа 2022, 23:19
1639
23
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
СК Днепр-1

Из украинских клубов, которые в этом сезоне стартовали в еврокубках, позднее всех свои выступления начал «Днепр-1», который в Словакии принимал АЕК. В отличие от «Ворсклы» и «Зари», днепровская команда завершить евросезон в квалификации не может – в случае непрохода кипрской команды группа Лиги конференций все равно будет ждать подопечных Кучера. Но, конечно, хочется большего.

По сравнению с прошлым сезоном состав днепрян серьезно изменился, что и не удивительно - времена такие. Дебютировали за команду Валеф, Танчик, Бузанелло, Пурита, Сарапий и Бланко. Тренер тоже новый, причем совсем неожиданный - на сайте УЕФА главным числился тренер вратарей Валерий Городов. Все из-за отсутствия лицензии PRO у Александра Кучера.

Несыгранность состава бросалась в глаза. Сразу в начале Бланко пытался на индивидуальном мастерстве накрутить оппонентов, но взаимодействие с партнерами было неидеальным. Сарапий тоже постоянно отдавал передачи в никуда – там, по его замыслам, должны быть свои, но их не было.

Стартовый всплеск «Днепра-1» сменился перехватом инициативы киприотами. И после нескольких заблокированных ударов они таки добились своего - Танчик дал себя пройти Энглезу справа, после чего пошел пас на Альтмана, который неудачно принял мяч, но никто не выбил и вторым прикосновением однофамилец известного нашего тренера расстрелял ворота Валефа.

В «Днепре-1» заметным стал Бузанелло – через несколько минут он успел и пробить слева в руки сопернику, и обрезаться в центре поля, и ликвидировать после рывка свою же ошибку, не позволив сопернику выйти на свидание с кипером.

В первые минуты показалось, что в АЕКе нет ничего особенного. Но это впечатление быстро развеялось. Быстрые забегания по флангам, постоянное давление снова дали результат. И снова Танчик принял участие в эпизоде, дав себя пройти и выбив мяч в подкате на угловой. Но не он стал главным антигероем эпизода – после подачи Валеф не попал по мячу, а тот от Миличевича попал в голову Сватку и улетел в сетку – 0:2.

После этого АЕК отошел в защиту, а «Днепр-1» после того, как отошел от шока, стал контролировать игру. Но единственным стоящим внимания до перерыва моментом днепрян стало смещение Пуриты справа в стиле Роббена-Месси-Ярмоленко и удар немного мимо левой девятки. У гостей были моменты поинтереснее, но Фараж и компания их не использовали.

Сложилось впечатление, что у этой команды есть потенциал, легионеры-новички выглядели довольно интересно, но ужасная несыгранность препятствовала показать приличный игровой результат.

После перерыва на поле появился Громов, сменивший Когута. И игра сразу переместилась в штрафную киприотов – Громов дважды пробивал, не очень удачно, но факты ударов радовали. Бузанелло бил с острого угла – вратарь отбил. И всплеск активности закончился ударом Довбика из перспективного штрафного в стенку.

Однако передышка длилась для гостей совсем немного, после чего у нас возник супермомент. После подачи слева Довбик пробил в лицо сопернику, а Громов боковыми ножницами потряс перекладину ворот Тумбаса. Стало гораздо интереснее, АЕК начал откровенно тянуть время – его футболисты после каждого столкновения падали на поле и старались там лежать максимально долго.

Инициатива полностью перешла к днепрянам. Они буквально зажали АЕК на его половине, но дожать никак не удавалось. Правда, ничего интереснее прострелов и навесов выполнять не удавалось, но контраст с первым таймом был очевидным.

Правда, редкая контратака гостей могла бы похоронить надежды наших на положительный результат. Дьюрчо метров с 30 долго готовил удар с разрешения днепровских опорников и пробил в правую штангу. Явно повезло.

И в последнюю десятиминутку гости оказались зажатыми не то что на своей половине, а в своей штрафной. Они буквально ложились под удары, но днепряне добились своего - после навеса с углового от Пихаленка Сваток сократил разрыв в счете.

Наши очень хотели свести матч к ничьей, но фарта не хватило. Еще и Сарапий на последних секундах заработал вторую желтую карточку и пропустит ответный матч. Правда, сегодня Эдуард не впечатлил, как и Танчик.

Если на Кипре будет игра, как во втором тайме, то групповой этап Лиги Европы от «Днепра-1» никуда не денется. Жаль, что днепровская команда поддерживает давнюю традицию украинцев в еврокубках – наделать себе проблем и героически их решать. Надеемся, что решить удастся, есть достаточно качественные и новички, и старожилы.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.

«Днепр-1» – АЕК Ларнака - 1:2

Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 30 (авт.)

 Сарапий, 63 – Луиш Густаву, 62, Касас, 90+3

Сарапий, 90+5 (второе предупреждение)

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут (Громов, 46) – Бланко, Пихаленок, Пурита (Назаренко, 61) – Довбик.

АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу (Касас, 59), Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Оер – Дьюрчо (Тричковски, 86), Лопеш Ромо (Ромо, 58), Фараж (Бруну Гамма, 66).

Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

Удары (в створ): 23 (13) – 22 (10)
Угловые: 8 – 8
Оффсайды: 1 – 2.

ДНЕПР-1 - АЕК ЛАРНАКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 23
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veter
Задача чуть легче чем перед Динамо
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+2
Lion
Жду коментариев березы...
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+2
veter
Гент - Омония уже 0:2
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+1
Aleks04
По персоналіям, Бланко намбер ван. Звісно, що гравця такого рівня заманили великими грошима. Але потрібні високоякісні гравці на флангах. 
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0
Mac_Gyver
Чому б нам не зарахували ті самі 4.333 що й росії? Бо можемо й не набрати стільки. Чи ми для цього також маємо щось анексувати та розтрощити якісь міста артилерією?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Ткачук
Можна ж було хоч не програти! Це ж не Вільяреал чи Фіорентина, а всього лише кіпрський АЕК.
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0
Yass
На кожні 8 кутових Сваток забиває один гол
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0
Виктор Войцеховский
Второй тайм ничего. А если вылетят из ЛЕ, то в ЛК играть будут?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Igor_Avtoigor
В следующем поединке Днепр1 выиграет, в этом забили 2 один не засчитали, хотя на повторе было видно что мяч пересёк линию
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Артем Дима футболист
Довбик 12 миллионов слишком мало, зато днепр 1 кучера по дешёвке  отхватил. 1 миллион долларов для такого тренера шара
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-2
VitosKH
Мало за Кучера дали,надо было больше
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-3
Злий Глобинець
Динамофани колись писали тут, що Дніпро-1  у наступній УПЛ виб'є Шахтар із зони Ліги Чемпіонів і займе 2 місце (перше, за їх версією, звісно ж ДК). Точно? Ну-ну...
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Gregory Dnipro
ой какая неожиданность ! очередная ! главное олигархов из футбола выгоним и каааак начнет расцветать наш футбол ! дальше будет 6 нулевых матчей от ШД в ЛЧ и пару ничьих в ЛЕ от Динамо ! пора майдан собирать ! 
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-3
Serggio007
Лохмандеї..... 
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-5
Aleks04
Хряківська торсида тільки послабила команду. Просто жахіття. Сарапій, Танчик, Кучер － це аматорський рівень. Якщо Шахтар грає на такому ж рівні, то друге місце ще не втрачене..
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-10
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