Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 18 августа, в 21:00 прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

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Домашний матч клуба из Днепра прошел в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.

«Днепр-1» пропустил два гола в первом тайме.

На 16-й минуте Омри Альтман открыл счет. Левым флангом прошла атака гостей, и после передачи соперник успел нанести удар первым.

На 29-й минуте голкипер днепрян Макс Валеф пошел на перехват, но грубо ошибся, и Миличевич отправил мяч головой в пустые ворота.

Для «Днепра-1» один гол отыграл Александр Сваток, забив головой на 90-й минуте после подачи с углового.

ГОЛ! 0:1. Альтман, 16 мин.

ГОЛ! 0:2. Миличевич, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Александр Сваток, 90 мин