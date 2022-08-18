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Лига Европы
Днепр-1
18.08.2022, FT 1 : 2
АЕК Ларнака
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Лига Европы
18 августа 2022, 23:00 | Обновлено 18 августа 2022, 23:23
2395
0

Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы

18 августа 2022, 23:00 | Обновлено 18 августа 2022, 23:23
2395
0
Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Видео голов и обзор матча
FH

В четверг, 18 августа, в 21:00 прошел первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

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Домашний матч клуба из Днепра прошел в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.

«Днепр-1» пропустил два гола в первом тайме.

На 16-й минуте Омри Альтман открыл счет. Левым флангом прошла атака гостей, и после передачи соперник успел нанести удар первым.

На 29-й минуте голкипер днепрян Макс Валеф пошел на перехват, но грубо ошибся, и Миличевич отправил мяч головой в пустые ворота.

Для «Днепра-1» один гол отыграл Александр Сваток, забив головой на 90-й минуте после подачи с углового.

ГОЛ! 0:1. Альтман, 16 мин.

ГОЛ! 0:2. Миличевич, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Александр Сваток, 90 мин

События матча

90’
Игрок команды Днепр-1 получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Сваток (Днепр-1).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Хрвое Миличевич (АЕК Ларнака).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Альтман (АЕК Ларнака).
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Источник Sport.ua
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