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Лига Европы
Днепр-1
18.08.2022, FT 1 : 2
АЕК Ларнака
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Лига Европы
18 августа 2022, 20:55 | Обновлено 18 августа 2022, 22:56
9424
72

Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

18 августа 2022, 20:55 | Обновлено 18 августа 2022, 22:56
9424
72
Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.

«Днепр-1» – АЕК Ларнака - 1:2

Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 30 (авт.)

 Сарапий, 63 – Луиш Густаву, 62, Касас, 90+3

Сарапий, 90+5 (второе предупреждение)

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут (Громов, 46) – Бланко, Пихаленок, Пурита (Назаренко, 61) – Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Бабенко, Рубчинский.

АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу (Касас, 59), Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Оер – Дьюрчо (Тричковски, 86), Лопеш Ромо (Ромо, 58), Фараж (Бруну Гамма, 66).

Запасные: Пирич, Стилианидис, Олатунджи, Кипрос, Наум, Андреу.

Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

В четверг, 18-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и кипрский АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 21:00.

В такое тяжелое для страны время для днепровского «Днепра-1» нашелся повод для небольшого количества положительных эмоций – команда под руководством Александра Кучера совсем скоро дебютирует не только с новым главным тренером во главе, но и впервые сыграет официальный международный поединок. Групповой этап Лиги Европы УЕФА – вот главный приз для победителя двухматчевой дуэли на стадии плей-офф квалификации. Очевидно, что нам бы хотелось, чтобы украинских команд в осенней части еврокубков было три, и при этом чтобы они все играли в турнирах максимально доступного уровня.

  • Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Голосов 42
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги Европы между командами Днепр-1 и АЕК Ларнака, который пройдет 18 августа в Кошице.

Крупная победа Днепра-1

5 голосов 11.9 %

Минимальная победа Днепра-1

22 голоса 52.38 %

Ничья

10 голосов 23.81 %

Минимальная победа АЕК Ларнака

3 голоса 7.14 %

Крупная победа АЕК Ларнака

2 голоса 4.76 %

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 72
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Милан Милан
Это какой то трэш. Кто эти люди в составе? Пуриты и т.д. Громов и Назаренко на банке а этот мотлох на поле. Ну и Кучер понятно, тренер сомнительной квалификации. Разочарование - это очень мягко сказано.
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+5
Igor_Avtoigor
Это наш украинский клуб, как можно так обливать главном своих? Так как бы они не играли это не повод так себя вести уебаны вы, в других лигах все болеют до последней секунды независимо от результата, вас всех нах окопы рыть критики недоделанные
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+3
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AK.228
Претендент на чемпіонство УПЛ!? Ну ну
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
inspekcha85
Как же всё печально... уже Кипр возит.скоро  будем в Европу выставлять по минимуму клубов.
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+3
Денис Торопцев
І тут все зрозуміло.....добраніч.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Алексей Левченко
Чергові інваліди
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+3
CheMP
на виїзді порвуть)
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+2
Igor_Avtoigor
Ну вот и гол! Молодцы
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+2
Serggio007
Капець.. Хоча у країні війна...  Що можна було очікувать..  Але грають неначе за миску борщу,  а не за честь клубу і за країну... Ну і "тренерський геній"  присутній.... 
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+2
Sergio Conelli
Пердяне показывают класс нашего футбола  3-я сила уГпл, епт 
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
nikin1220
передайте хтось Циганику, що Довбик говориться через И а не І... в мене ского кров із вух піде. А по грі навіть немає, що писати.. Таке дно
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+2
CheMP
Громов довбык...
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+1
Сергей Паюк
АІК який обіграв Ворсклу , програв Словацко 3-0. Дніпро пливе... Боязно дивитись матчі Шахтаря в ЛЧ. Ось теперішній рівень Украінського футболу. Печалька.
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+1
Igor_Avtoigor
Еще целый второй тайм, чего ноете? Могут отыграть два мяча, ох и черти а не болельщики, хочется плюнуть в ебло каждому кто тут поносит Днепр1
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+1
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Vladislav Pohily
Раніше казали, що якщо нащі клуби почнуть продавати молоді таланти, то ми будемо на рівні чемпіонату Хорватії. Тепер би до того рівня ще дорости.
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+1
BERNARDOS
Довбик, довби їх
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+1
Igor_Avtoigor
Жаль что первый гол не засчитали
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0
VK-Sport
за пів року весь український футбол розвалився на запчастини. Реальність. Ми слабші за кіпрські, румунські, шведські та інші клуби. То вже все, нижче лише Фарери, Мальта, Люксембург. Тут недавно писали, що ми не впадемо в рейтингу нижче 15ки...ну ну...2-3 роки і нас не буде навіть в 30ці. І так, звісно, продовжуйте поливати брудом Суркісів, Ахметова і остальних. Тепер буде за що, бо вкладати в український футбол вони вже не будуть. А те що ми мали раніше, 8-9 позиція в Европі, то не цінувалось, то скоро для нас буде снитися тільки у снах. Прикро.
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0
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veter
нам треба
але але
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0
veter
Какие то птички ночные летают
А Омония тоже выигрывает на выезде у Гента
Айлендерсы - звери!
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0
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