Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.

«Днепр-1» – АЕК Ларнака - 1:2

Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 30 (авт.)

Сарапий, 63 – Луиш Густаву, 62, Касас, 90+3

Сарапий, 90+5 (второе предупреждение)

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут (Громов, 46) – Бланко, Пихаленок, Пурита (Назаренко, 61) – Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Бабенко, Рубчинский.

АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу (Касас, 59), Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Оер – Дьюрчо (Тричковски, 86), Лопеш Ромо (Ромо, 58), Фараж (Бруну Гамма, 66).

Запасные: Пирич, Стилианидис, Олатунджи, Кипрос, Наум, Андреу.

Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

В четверг, 18-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и кипрский АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 21:00.

В такое тяжелое для страны время для днепровского «Днепра-1» нашелся повод для небольшого количества положительных эмоций – команда под руководством Александра Кучера совсем скоро дебютирует не только с новым главным тренером во главе, но и впервые сыграет официальный международный поединок. Групповой этап Лиги Европы УЕФА – вот главный приз для победителя двухматчевой дуэли на стадии плей-офф квалификации. Очевидно, что нам бы хотелось, чтобы украинских команд в осенней части еврокубков было три, и при этом чтобы они все играли в турнирах максимально доступного уровня.

Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака. За ходом матча можно следить по этой ссылке.