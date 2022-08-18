Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.
«Днепр-1» – АЕК Ларнака - 1:2
Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 30 (авт.)
Сарапий, 63 – Луиш Густаву, 62, Касас, 90+3
Сарапий, 90+5 (второе предупреждение)
«Днепр-1»: Макс Валеф – Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик – Сарапий, Когут (Громов, 46) – Бланко, Пихаленок, Пурита (Назаренко, 61) – Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Бабенко, Рубчинский.
АЕК Ларнака: Тумбас – Энлезу (Касас, 59), Гонсалес, Миличевич, Росалес – Луиш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Оер – Дьюрчо (Тричковски, 86), Лопеш Ромо (Ромо, 58), Фараж (Бруну Гамма, 66).
Запасные: Пирич, Стилианидис, Олатунджи, Кипрос, Наум, Андреу.
Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).
Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).
В четверг, 18-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и кипрский АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 21:00.
В такое тяжелое для страны время для днепровского «Днепра-1» нашелся повод для небольшого количества положительных эмоций – команда под руководством Александра Кучера совсем скоро дебютирует не только с новым главным тренером во главе, но и впервые сыграет официальный международный поединок. Групповой этап Лиги Европы УЕФА – вот главный приз для победителя двухматчевой дуэли на стадии плей-офф квалификации. Очевидно, что нам бы хотелось, чтобы украинских команд в осенней части еврокубков было три, и при этом чтобы они все играли в турнирах максимально доступного уровня.
- Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака. За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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Крупная победа Днепра-1
5 голосов 11.9 %
Минимальная победа Днепра-1
22 голоса 52.38 %
Ничья
10 голосов 23.81 %
Минимальная победа АЕК Ларнака
3 голоса 7.14 %
Крупная победа АЕК Ларнака
2 голоса 4.76 %
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