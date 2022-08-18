В четверг, 18 августа, в 21:00 проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

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Домашний матч клуба из Днепра проходит в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.

Днепр-1 – АЕК Ларнака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует телеканал 2+2.