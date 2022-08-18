Александр КУЧЕР: «Нам не хватило концентрации и еврокубкового опыта»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер объяснил причины поражения от АЕК Ларнака из Кипра (1:2) в первом матче квалификации Q4 Лиги Европы:

«Мы тщательно готовились, для нас это была первая официальная игра, а кроме того, это была первая еврокубковая игра и для меня, и для многих ребят. Мы говорили, что у нас будут помарки, и они могут быть для нас плачевны, ведь это уже другой уровень, чем те команды, против которых мы играли на сборах во время подготовки. Так оно и вышло. Не хватило концентрации, возможно опыта еврокубкового, и поэтому в первом тайме было трудновато.

Но в перерыве поговорили, выпустили вперед Артема Громова, и уже стало нам лучше получаться в атаке. У нас были хорошие моменты, могли забивать и не один и не два гола. Могли и выиграть, и проиграть – но это футбол. Было видно у ребят желание, что они стремились побеждать и получать положительный результат. Вот это мне понравилось во втором тайме.

Атмосфера на стадионе? Было очень приятно играть. Прекрасная атмосфера, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и нас все время поддерживали. Нам это очень понравилось, им большое спасибо».