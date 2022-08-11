Сампдория подписала вратаря с украинскими корнями

Клуб Серии A «Сампдория» официально объявил о том, что взял в аренду голкипера «Наполи» Никиту Контини.

Никита будет защищать цвета «моряков» до лета следующего года.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился Контини в 1996 году в Черкассах.

Никита Контини является воспитанником «Наполи», однако за первую команду неаполитанцев не провел ни одного матча – «партненопеи» постоянно отправляли его в аренду в клубы низших лиг: СПАЛ, «Каррарезе», «Таранто», «Понтедеру», «Сиену», «Виртус Энтеллу» и «Кротоне».