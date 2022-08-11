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  4. Сампдория подписала вратаря с украинскими корнями
Италия
11 августа 2022, 13:14 |
755
0

Сампдория подписала вратаря с украинскими корнями

Никита Контини продолжит карьеру в клубе из Генуи

11 августа 2022, 13:14 |
755
0
Сампдория подписала вратаря с украинскими корнями
ФК Сампдория. Никита Контини

Клуб Серии A «Сампдория» официально объявил о том, что взял в аренду голкипера «Наполи» Никиту Контини.

Никита будет защищать цвета «моряков» до лета следующего года.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился Контини в 1996 году в Черкассах.

Никита Контини является воспитанником «Наполи», однако за первую команду неаполитанцев не провел ни одного матча – «партненопеи» постоянно отправляли его в аренду в клубы низших лиг: СПАЛ, «Каррарезе», «Таранто», «Понтедеру», «Сиену»,  «Виртус Энтеллу» и «Кротоне».

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Источник ФК Сампдория
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