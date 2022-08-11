Сампдория подписала вратаря с украинскими корнями
Никита Контини продолжит карьеру в клубе из Генуи
Клуб Серии A «Сампдория» официально объявил о том, что взял в аренду голкипера «Наполи» Никиту Контини.
Никита будет защищать цвета «моряков» до лета следующего года.
Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился Контини в 1996 году в Черкассах.
Никита Контини является воспитанником «Наполи», однако за первую команду неаполитанцев не провел ни одного матча – «партненопеи» постоянно отправляли его в аренду в клубы низших лиг: СПАЛ, «Каррарезе», «Таранто», «Понтедеру», «Сиену», «Виртус Энтеллу» и «Кротоне».
📄 | OFFICIAL#Contini è blucerchiato: arriva dal @sscnapoli a titolo temporaneo.#FORZADORIA 🔵⚪🔴⚫⚪🔵— U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 11, 2022
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