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Трансферы
03 августа 2022, 08:25 | Обновлено 03 августа 2022, 08:26
189
0

Алекс Теллес перейдет в Севилью

Бразильский защитник близок к подписанию контракта с испанским клубом

03 августа 2022, 08:25 | Обновлено 03 августа 2022, 08:26
189
0
Алекс Теллес перейдет в Севилью
Instagram. Алекс Теллес

Бразильский левый защитник Алекс Теллес близок к переходу в испанскую «Севилью».

Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо:

«Севилья» близка к подписанию Алекса Теллеса с «Манчестер Юнайтед». Игрок принял все условия, и соглашение должно быть выполнено. Остался вопрос окончательных деталей, которые еще обсуждаются между клубами. Работа в процессе».

В сезоне 2021/2022 Алекс Теллес провел за «Манчестер Юнайтед» 21 матч в АПЛ и 4 в Лиге чемпионов. Он отметился четырьмя голевыми передачами в национальном чемпионате и одним голом в ЛЧ.

 

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Алекс Теллес Манчестер Юнайтед Севилья трансферы трансферы Ла Лиги
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