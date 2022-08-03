Алекс Теллес перейдет в Севилью
Бразильский защитник близок к подписанию контракта с испанским клубом
Бразильский левый защитник Алекс Теллес близок к переходу в испанскую «Севилью».
Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо:
«Севилья» близка к подписанию Алекса Теллеса с «Манчестер Юнайтед». Игрок принял все условия, и соглашение должно быть выполнено. Остался вопрос окончательных деталей, которые еще обсуждаются между клубами. Работа в процессе».
В сезоне 2021/2022 Алекс Теллес провел за «Манчестер Юнайтед» 21 матч в АПЛ и 4 в Лиге чемпионов. Он отметился четырьмя голевыми передачами в национальном чемпионате и одним голом в ЛЧ.
Sevilla are closing on Alex Telles deal with Manchester United. The player has accepted the destination and the agreement is set to be completed. 🚨🇧🇷 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022
It’s matter of final details discussed between clubs. Work in progress. pic.twitter.com/zqG0phebj3
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