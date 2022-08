Алекс Теллес перейдет в Севилью

Бразильский левый защитник Алекс Теллес близок к переходу в испанскую «Севилью».

Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо:

«Севилья» близка к подписанию Алекса Теллеса с «Манчестер Юнайтед». Игрок принял все условия, и соглашение должно быть выполнено. Остался вопрос окончательных деталей, которые еще обсуждаются между клубами. Работа в процессе».

В сезоне 2021/2022 Алекс Теллес провел за «Манчестер Юнайтед» 21 матч в АПЛ и 4 в Лиге чемпионов. Он отметился четырьмя голевыми передачами в национальном чемпионате и одним голом в ЛЧ.

Sevilla are closing on Alex Telles deal with Manchester United. The player has accepted the destination and the agreement is set to be completed. 🚨🇧🇷 #MUFC



It’s matter of final details discussed between clubs. Work in progress. pic.twitter.com/zqG0phebj3