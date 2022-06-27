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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Италия
27 июня 2022, 12:38 | Обновлено 27 июня 2022, 12:39
975
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»

Украинский футболист поблагодарил десятую ракетку мира

27 июня 2022, 12:38 | Обновлено 27 июня 2022, 12:39
975
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

В воскресенье польский теннисист Хуберт Хуркач пообещал, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне.

На это отреагировал украинский футболист Руслан Малиновский.

«Без слов, спасибо тебе», – написал Малиновский в твиттере.

Отметим, что Хуркач – десятая ракетка мира и претендует на поздние раунды Уимблдона.

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Источник Sport.ua
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