Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»

В воскресенье польский теннисист Хуберт Хуркач пообещал, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне.

На это отреагировал украинский футболист Руслан Малиновский.

«Без слов, спасибо тебе», – написал Малиновский в твиттере.

Отметим, что Хуркач – десятая ракетка мира и претендует на поздние раунды Уимблдона.

@HubertHurkacz , without words. Thank You!