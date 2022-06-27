Италия27 июня 2022, 12:38 | Обновлено 27 июня 2022, 12:39
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Украинский футболист поблагодарил десятую ракетку мира
27 июня 2022, 12:38 | Обновлено 27 июня 2022, 12:39
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В воскресенье польский теннисист Хуберт Хуркач пообещал, что будет жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне.
На это отреагировал украинский футболист Руслан Малиновский.
«Без слов, спасибо тебе», – написал Малиновский в твиттере.
Отметим, что Хуркач – десятая ракетка мира и претендует на поздние раунды Уимблдона.
@HubertHurkacz , without words. Thank You!— Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) June 26, 2022
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