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Чемпионат Италии
Дженоа
29.04.2024 21:45 - : -
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 апреля 2024, 17:38 |
33
0

Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля поединок 34-го тура итальянской Серии А

24 апреля 2024, 17:38 |
33
0
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 29 марта, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Кальяри».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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