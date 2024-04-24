В понедельник, 29 марта, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Кальяри».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А