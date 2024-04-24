Италия24 апреля 2024, 17:38 |
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Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля поединок 34-го тура итальянской Серии А
24 апреля 2024, 17:38 |
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В понедельник, 29 марта, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Кальяри».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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